Pato O’Ward courra avec MP Motorsport en Autriche

Patricio O’Ward est l’heureux vainqueur de la loterie visant à déterminer qui remplacerait Mahaveer Raghunathan en Formule 2 ce week-end, sur le Red Bull Ring. Plusieurs noms, dont celui d’Artem Markelov, étaient cités, mais le choix a été plus inattendu.

Champion Indy Lights en titre, le Mexicain de 20 ans fera son retour en Europe après être passé en 2013 par la plus petite Formule Renault, la 1.6 NEC, avant de faire une saison en F4 Française en 2014. Il a ensuite fait le programme Mazda Road to Indy avec succès puisqu’il court cette année chez Carlin en IndyCar.

"Je suis ravi d’avoir l’opportunité de venir en Europe pour me faire la main en Formule 2" a déclaré O’Ward. "Je suis reconnaissant envers MP Motorsport et le programme Red Bull Junior de m’offrir cette opportunité, et le Red Bull Ring est un super circuit pour avoir un avant-goût de ce qu’est la Formule 2. J’ai hâte d’y être !"

Sander Dorsman, directeur de MP Motorsport, se réjouit aussi de cette association : "Patricio est l’un des jeunes pilotes les plus brillants sur la scène Nord-américaine et nous sommes heureux qu’il soit avec nous au Red Bull Ring. C’est cool d’avoir un autre pilote avec l’expérience de l’IndyCar dans notre équipe. Je suis sûr que ça le servira tout autant que ça servira Jordan."