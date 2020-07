Parti dernier, Pagenaud s’impose lors de la Course 1 en Iowa

Alors qu’il connaît un début de saison en dents de scie, avec tout de même quelques beaux résultats à la clé, Simon Pagenaud a bravé la malchance pour aller chercher son premier succès de 2020 sur l’Iowa Speedway, dans la première des deux courses du week-end.

Tout avait pourtant très mal commencé pour le Français, qui a été privé de qualifications après un problème de pompe à essence et a dû s’élancer dernier. Double punition, cette séance qualificative en deux tours rapides comptait aussi pour la deuxième course qui se disputera dans la nuit de samedi à dimanche en heure française.

Mais Penske semble commencer à prendre la mesure des conséquences de l’Aeroscreen sur les performances de la Dallara IR18, et Pagenaud a pu remonter rapidement, gagnant plusieurs places dans la première phase de la course.

La voiture de sécurité est sortie deux fois, et Penske a également très bien géré la stratégie de Pagenaud. Une des deux neutralisations a été provoquée par un impressionnant accident impliquant Rinus VeeKay et Colton Herta.

La course devait être relancée et le restart a finalement été interrompu, mais Herta n’a pas eu l’info et a décollé sur la voiture du Néerlandais. Après quelques mètres de vol au-dessus de la barrière SAFER et tout près du grillage, le pilote Andretti est retombé sur ses roues. Les deux hommes ont été emmenés au centre médical du circuit et ne souffrent d’aucune blessure.

C’était Conor Daly qui était en pole position après avoir signé sa première pole en carrière, mais ce sont les vieux briscards qui ont maîtrisé la course, Pagenaud menant plus de 70 tours consécutifs en fin de course, non sans subir une pression folle de Scott Dixon.

Le Français remporte ainsi la première course du week-end en signant l’exploit de le faire depuis la dernière place de grille, et devance Dixon, confortable leader du championnat.

Derrière, les pilotes McLaren confirment l’excellent rythme de l’équipe après la seconde place de Pato O’Ward la semaine dernière à Road America, puisque Oliver Askew signe son premier podium en carrière avec la troisième place, devant O’Ward.

Parti deuxième, Josef Newgarden est cinquième devant Alexander Rossi, Jack Harvey, le poleman Daly, Marcus Ericsson et Takuma Sato, qui termine juste devant le rookie Alex Palou, déjà impressionnant la semaine dernière.

Au championnat, Pagenaud conforte sa deuxième place avec 163 points grâce à ce succès inattendu, mais il accuse 50 points de retard sur Dixon, soit l’équivalent d’une victoire, tandis que Pato O’Ward reste troisième du classement.