Palou survole l’IndyCar et s’impose en patron à Road America

Par Emmanuel Touzot 19 juin 2023 - 02:51





Colton Herta avait signé la pole position à Road America, sur un circuit entièrement resurfacé. Le pilote Andretti Autosport avait devancé Pato O’Ward et Alex Palou en qualifications et ce trio a gardé ses positions au départ jusqu’au premier virage.

Mais il y a eu du grabuge dans le peloton et Kyle Kirkwood a fait un tête-à-queue. O’Ward a ensuite perdu des positions, et Palou a pris la deuxième place devant Marcus Armstrong, qui s’élançait pourtant huitième.

Kirkwood a pu repartir dernier, mais la course a été neutralisée. Le ralenti montrait que Kirkwood était responsable après avoir percuté O’Ward, qui a perdu ses places à ce moment. Josef Newgarden était quatrième et Alexander Rossi en a profité pour prendre la cinquième place devant Christian Lundgaard. O’Ward était septième.

Certains pilotes se sont décalés en stratégie, et la course a repris ses droits au quatrième tour. Armstrong a attaqué Palou mais n’a pas réussi à le dépasser. Lundgaard a dépassé Rossi, qui était menacé par O’Ward. Devlin DeFrancesco a dépassé Santino Ferrucci pour la huitième place.

Romain Grosjean a dépassé Will Power qui a perdu une place face à Scott Dixon. Power avait eu maille à partir avec les deux pilotes en essais. Il avait insulté Grosjean de "merde" après un accrochage évité de peu, et avait empoigné Dixon par le col après un accrochage lors des EL.

Des combats à la limite en piste

Rossi a dépassé Lundgaard, qui a été envoyé hors piste par Newgarden. De son côté, O’Ward a perdu deux positions face à DeFrancesco et Ferrucci. Armstrong était solide en troisième place et se rapprochait même des hommes de tête.

Felix Rosenqvist est parti en tête-à-queue après avoir été percuté par Rinus VeeKay, mais le pilote McLaren a pu repartir. Cela n’a pas été le cas de Romain Grosjean, qui est sorti de piste après avoir mis une roue dans l’herbe. La voiture du Français a été relancée, mais il était relégué à plus d’un tour.

Herta et Palou sont entrés aux stand pour changer de pneus et remettre de l’essence, tout comme Armstrong et Newgarden. Herta et Palou sont ressortis en leaders provisoires, devant Newgarden qui a passé Armstrong, et Rossi. Rosenqvist prenait provisoirement la tête de la course après s’être arrêté en tout début de course.

Armstrong a été relâché devant Simon Pagenaud, qui arrivait pour entrer dans son box, et il semblait inévitable qu’un jugement pour unsafe release soit appliqué. Rosenqvist s’est finalement arrêté, comme Power, laissant Herta, Palou, Newgarden, Armstrong, Rossi, Lundgaard, O’Ward, McLaughlin, Ericsson et DeFrancesco dans le top 10. Pagenaud était 14e, juste derrière Dixon.

La course a été relancée au 16e tour, mais un accrochage entre Ryan Hunter-Reay - qui remplace Conor Daly chez ECR - et Jack Harvey a envoyé ce dernier dans les graviers. La voiture de sécurité est revenue en piste pour évacuer la Dallara du Britannique de l’échappatoire, mais les commissaires l’ont remis en piste.

Armstrong se défend dans le groupe de tête

La course a repris au 20e des 55 tours, et Herta était encore en tête devant Palou et Newgarden. Armstrong a repris la quatrième place à Rossi, qui l’avait dépassé. DeFrancesco a dépassé Ericsson, qui a été dépassé par Ferrucci et Dixon.

Pagenaud a tenté une attaque sur le Suédois mais a été touché et est sorti de piste. Le Français a pu revenir immédiatement sur l’asphalte, mais il était désormais 21e. Devant, Armstrong attaquait Newgarden mais il n’a pas réussi à dépasser.

Rossi a passé Armstrong, tandis que devant Palou était attaqué par Newgarden. Les deux hommes se sont touchés et l’Américain a complété son dépassement sur l’Espagnol. Mais Palou était clairement plus rapide et se montrait menaçant.

Derrière, la lutte faisait rage entre Rossi, Armstrong, O’Ward et Lundgaard. Armstrong a retenté l’extérieur sur Rossi mais n’a pas réussi, et O’Ward en a profité. L’ancien pilote de F2 a essayé de se défendre un peu violemment et il a été le grand perdant de la manœuvre puisqu’un autre ancien pensionnaire de la F2, Lundgaard, lui a pris la sixième place juste après.

La voiture de sécurité a eu du travail

Malukas a été victime d’un problème mécanique et a immobilisé sa voiture. La voiture de sécurité a de nouveau été déployée, et la majorité des pilotes sont entrés au stand, à l’exception d’Armstrong et Power.

Ces deux derniers étaient en tête provisoirement, tandis que Palou et Newgarden ont réussi à dépasser Herta pendant les arrêts. L’Espagnol faisait la très bonne opératon de ces arrêts, tandis qu’O’Ward a dépassé Rossi, et McLaughlin et Dixon ont dépassé Lundgaard. On était alors à la mi-course.

C’est au 29e tour que la course a repris, Armstrong gardant la tête devant Power. Herta et O’Ward ont dépassé Newgarden, qui a ensuite tassé son équipier McLaughlin. Ce dernier a été passé par Dixon, tandis que DeFrancesco s’est fait sortir de la piste sans ménagement.

Armstrong a pris de l’avance tandis que Grosjean, à un tour du leader, était deuxième en piste. Power suivant en deuxième position devant Palou, qui se faisait attaquer par Herta. Mais ce dernier n’a pas osé porter l’estocade.

Herta revient encore et toujours en tête

La stratégie de décaler Armstrong se dessinait chez Ganassi, puisqu’il s’arrêtait au 32e tour, 5 boucles après la majeure partie de ses rivaux. Il est ressorti en 24e position et a laissé Will Power en tête, mais l’Australien s’est arrêté plus tard.

Herta avait repassé Palou entre temps grâce à du Push-to-Pass bien économisé et s’est retrouvé en tête. L’Espagnol était deuxième devant O’Ward, qui a passé RNewgarden. Dixon était cinquième devant Ericsson et Rosenqvist, qui a dépassé la 3e McLaren de Rossi.

Herta s’est arrêté à 15 tours de l’arrivée, laissant Palou en tête devant O’Ward et Newgarden. Mais ces trois-là se sont arrêtés un tour plus tard, et Herta est ressorti en tête. Derrière, Lundgaard a dépassé Rossi et Rosenqvist, mais la lutte faisait rage, également avec Ericsson et McLaughlin.

Ericsson a dépassé Rosenqvist mais les deux hommes se sont touchés et a repris sa place, faisant perdre une position à son compatriote. Devant, Power avait 5 secondes d’avance sur Herta et 7s sur Palou. Callum Ilott est sorti de piste et est revenu en 18e position.

Power a creusé l’écart mais lui aussi devait encore s’arrêter. Ce fut chose faite à neuf tours de l’arrivée, tandis que la bataille faisait rage entre Herta et Palou. Ce dernier attaquait, mais le pilote Andretti résistait. Power est ressorti 14e des stands.

Un cauchemar pour Herta en fin de course

En tête, Herta contrôlait la course malgré des pneus durs contre les tendres de Palou. Mais ce dernier a attaqué de nouveau, et il semblait clairement plus rapide que son rival. Herta était en phase d’économie de carburant, ce qui n’était pas facile à gérer avec un Palou très rapide derrière.

Palou a finalement porté l’estocade à sept boucles de l’arrivée, et s’est rapidement échappé. Derrière, Newgarden et O’Ward, ainsi que Dixon, revenaient sur Herta, qui était toujours obligé de rouler à l’économie.

Il n’a fallu que quelques secondes de plus pour voir Newgarden dépasser Herta. Le pilote Andretti était désormais à la merci d’O’Ward et Dixon, qui était pourtant parti de la 23e place. O’Ward et Dixon ont dépassé Herta par la suite, et la descente aux enfers continuait pour ce dernier. Grand animateur de la course, Armstrong est sorti de piste à deux reprises en fin de course.

Personne n’a été en mesure d’aller chercher Palou en fin de course, et le pilote espagnol a signé son troisième succès en quatre courses. L’Espagnol confirme qu’il est le grand favori pour le titre IndyCar 2023, et il s’impose devant Newgarden et O’Ward. Scott Dixon signe un excellent résultat avec une quatrième place, et 19 positions gagnées depuis le départ.

Herta sauve une cinquième place qui sera forcément décevante pour lui, devant Ericsson et Lundgaard. McLaughlin, Kirkwood et Rossi complètent le top 10. Pagenaud termine 14e et Grosjean 25e.