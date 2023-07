Palou met le peloton de l’IndyCar au pas et s’impose à Mid-Ohio

Par Emmanuel Touzot 2 juillet 2023 - 21:37





Colton Herta avait signé la pole position devant Graham Rahal, faisant écho à la première ligne de leurs pères Bryan et Bobby, il y a 25 ans, sur un autre tracé. Simon Pagenaud était forfait au départ après un énorme accident lors des essais, durant lequel il a fait sept tonneaux. Le Français va bien mais doit respecter le protocole commotion de l’IndyCar, et il est remplacé par Conor Daly.

Dès le départ, Herta a gardé la tête devant Rahal, Kyle Kirkwood, Alex Palou, Christian Lundgaard, Scott Dixon, Scott McLaughlin, David Maluas, Will Power et Jack Harvey. Les deux Suédois du peloton, Felix Rosenqvist et Marcus Ericsson, se sont accrochés.

Les deux pilotes ont pu reprendre la piste, mais la Dallara-Honda du Chip Ganassi Racing était trop abîmée, et Ericsson a dû mettre pied à terre. La course a repris au sixième tour, et Romain Grosjean a immédiatement dépassé Alexander Rossi pour la 11e place.

Le premier quart de course a été plutôt calme, avec les deux leaders qui se sont envolés en tête pour compter 3"5 sur le duo composé de Palou et Kirkwood. Et ce sont ces deux hommes qui ont offert un rebondissement au 19e tour avec un accrochage, qui a envoyé le pilote Andretti en tête-à-queue. Kirkwood est reparti neuvième.

Le retour d’Alex Palou vers la tête de course

A la fin du premier relais, Palou est revenu dans le sillage des deux leaders grâce à ses pneus durs, alors que les arrêts étaient nombreux dans le peloton. Herta s’est arrêté un tour avant Rahal, et les deux hommes ont laissé Palou en tête. Herta a réussi à ressortir juste devant Rahal, tandis que Pato O’Ward était derrière eux.

Le Mexicain avait fait une excellente série de tours après son arrêt et a réussi à s’immiscer dans le groupe de tête. Palou s’est arrêté un tour après Rahal, tout comme Christian Lundgaard, et Scott Dixon a pris la tête provisoirement devant Power. Palou et Lundgaard ont réussi à ressortir devant Herta !

Dixon se place pour un podium

Mais ce dernier a dépassé Lundgaard pour reprendre la deuxième place. O’Ward a aussi dépassé Lundgaard, mais Palou en profitait pour prendre plus de deux secondes d’avance sur ce trio. Dixon s’est arrêté, ainsi que Power, et le Néo-Zélandais est ressorti deuxième !

Lui et Palou étaient ressortis en pneus tendres. Herta s’est défait de Dixon, et Power était quatrième devant O’Ward, Lundgaard et Rahal. O’Ward a réussi à dépasser Power pour la quatrième place.

Palou a profité de ses gommes tendres pour creuser l’écart, portant son avance à plus de six secondes à la mi-course. L’Espagnol savait que la fin du relais serait difficile en termes de performance, et il a tenté de gagner du temps pour compenser cette perte.

O’Ward paie son décalage stratégique

O’Ward a été le premier à s’arrêter dans le groupe de tête, et c’était donc une stratégie à trois arrêts qui se profilait pour lui. Palou a perdu près de trois secondes derrière Benjamin Pedersen, pourtant à un tour.

Dixon est revenu sur Herta, et les deux hommes n’étaient plus qu’à quatre secondes du leader. Palou et Dixon se sont arrêtés avant Herta, et ils sont ressortis respectivement huitième et dixième, entourant O’Ward.

Herta s’est arrêté juste après mais il est ressorti derrière Palou et O’Ward, et juste devant Dixon. Mais les pneus chauds du sextuple champion lui ont permis de repasser devant. La course de Herta tournait à la catastrophe car il a fait un excès de vitesse et a dû faire un drive-through, duquel il est ressorti 13e.

Rahal a lui aussi perdu des places durant son arrêt car une de ses roues n’était pas attachée. Le pilote américain est reparti huitième entre Malukas et Rossi, tandis que Marcus Armstrong était remonté dans le top 10.

Une fin de course très calme pour les leaders

Palou a repris la tête devant O’Ward, mais ce dernier devait encore s’arrêter. Dixon était troisième devant Power et Lundgaard, tandis que McLaughlin se dirigeait vers un possible top 5 final.

La fin de la course a été plutôt calme, surtout dans le top 10. Herta a réussi à remonter 11e, avant une bataille tendue entre Newgarden, DeFrancesco, VeeKay et Grosjean. Finalement, le Français a dépassé DeFranceco et VeeKay pour s’emparer de la 13e place.

Palou et Dixon ont survolé la dernière partie de course et Palou s’impose pour la troisième fois consécutive, c’est son quatrième succès en cinq courses. Il devance Dixon, qui prend la deuxième place au championnat au détriment d’Ericsson, à qui l’abandon coûte cher.

Power termine troisième à près de 20 secondes devant Lundgaard et McLaughlin. Malukas suit devant Rahal et O’Ward, qui limite la casse. Armstrong est neuvième devant Rossi, Herta, Newgarden et Romain Grosjean.