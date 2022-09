Palou gagne à Laguna Seca, 2e titre pour Power en IndyCar

Par Emmanuel Touzot 11 septembre 2022 - 23:46





Ils étaient cinq à pouvoir espérer le titre de champion 2022 d’IndyCar au début de ce week-end de Laguna Seca, dernière manche de la saison. Will Power, Josef Newgarden, Scott Dixon, Marcus Ericsson et Scott McLaughlin étaient les candidats à un titre de champion.

Trois Penske, deux Ganassi, mais pour Ericsson et McLaughlin, la situation était compliquée en matière de points. Et Power a fait le premier pas vers ce titre de champion en prenant la pole position, tandis que Romain Grosjean se plaçait quatrième sur la grille.

McLaughlin était dans le top 10, tout comme Ericsson, ce qui n’était pas le cas de Dixon et Newgarden. Au départ, Power a gardé la main devant Alexander Rossi et Pato O’Ward, tandis que Callum Ilott a dépassé Grosjean.

Décidément très bon pour ses débuts, David Malukas a gardé la sixième place au départ, devant McLaughlin, Alex Palou et Simon Pagenaud, tandis qu’Ericsson complétait le top 10. Newgarden, qui s’élançait en fond de grille, a entamé sa remontée en prenant six places lors des trois premiers tours.

Dalton Kellett a fait un tête-à-queue dans le fameux Corkscrew de Laguna Seca après avoir été harponné par Jimmie Johnson. Le pilote AJ Foyt est reparti par ses propres moyens et la course a pu continuer.

Power en contrôle en début de course

Devant, Power a creusé l’écart sur Rossi, tandis qu’Ericsson était en difficulté avec ses pneus tendres, avec un manque de grip sur le train avant. Palou, McLaughlin, Felix Rosenqvist et Christian Lundgaard étaient les seuls dans le top 15 à avoir les pneus durs pour ce premier relais, tandis que Newgarden les avait pour tenter un long premier relais.

Dixon et Ericsson, tout comme Herta, se sont arrêtés, se condamnant à une stratégie à 4 arrêts. Pour Herta, l’arrêt a été particulièrement long, et il est ressorti très loin. Lui a chaussé des tendres, tandis que Dixon et Ericsson ont opté pour des durs.

A noter que Herta jouait aussi la possibilité d’avoir deux points de plus ou de moins sur sa Superlicence, cruciale dans sa possible quête de volant en F1 chez AlphaTauri en 2023.

Rossi, qui pointait à 3 secondes de Power, a confirmé à la radio que les pneus tendres "ne fonctionnaient pas" sur ce circuit à très forte dégradation. Malukas et McLaughlin se sont arrêtés, et ce dernier est reparti avec des gommes dures, tandis que Malukas a chaussé des tendres.

O’Ward est passé par les stands à son tour et a repris la piste en pneus durs. Power continuait à creuser l’écart mais a demandé à rentrer car ses pneus étaient "détruits". Son avance était toutefois satisfaisante et ce décalage stratégique était bienvenu.

Newgarden en décalage stratégique

Il est ressorti devant Newgarden, qui devait encore s’arrêter, et derrière des pilotes ayant fait leur premier relais en gommes dures. Ilott a suivi un tour plus tard et est ressorti derrière les deux pilotes Penske, laissant Palou, Rosenqvist et Lundgaard en tête, avec un arrêt encore à faire.

Power a récupéré la tête de la course au quart de celle-ci, mais a rapidement été dépossédé de sa première place par Palou, qui était revenu sur lui grâce à des pneus tendres. O’Ward a pris la troisième place provisoire devant Ilott et Rosenqvist, puis Rossi.

Parmi les candidats au titre, Dixon et McLaughlin se sont arrêtés autour du 30e tour, avec une boucle d’écart. En gommes tendres, Newgarden continuait à remonter et pointait en huitième place, aussi grâce au début de la deuxième vague d’arrêts.

Newgarden s’est rapidement débarrassé de son train de pneus tendres et a repris la piste en pneus durs au 37e tour, en 10e position. Cela le plaçait devant McLaughlin, Ericsson ou Dixon, mais loin de Power, toujours deuxième derrière Palou. Ce dernier s’était toutefois envolé en tête.

Première neutralisation après l’abandon d’Ilott

Ilott a été contraint de s’arrêter en piste à la sortie des stands, victime d’un problème. Palou, Power, Rosenqvist, O’Ward et Grosjean se sont arrêtés, au cas où le drapeau jaune soit déployé, ce qui ferme automatiquement la voie des stands. Rahal et Rossi se sont également arrêtés.

Une grande partie des pilotes a pu s’arrêter avant que la voiture de sécurité n’entre en piste, llott n’arrivant pas à redémarrer sa monoplace. Le Britannique avait de quoi être très frustré, lui qui roulait dans le top 5 depuis le début de la course.

Palou et Rosenqvist se sont touchés dans la voie des stands, mais les deux hommes ont pu repartir sans encombre. Palou menait toujours devant Power, Rosenqvist, O’Ward, Newgarden et McLaughlin. Grosjean était septième devant Ericsson, Lundgaard et Dixon. Pagenaud pointait au 13e rang.

A la relance, Rosenqvist a attaqué Power par l’extérieur, mais le leader du championnat s’est défendu de manière autoritaire. Seul Rahal était en gommes tendres, en 11e place, mais Palou a réussi à rapidement trouver du rythme et a pris deux secondes d’avance pendant le premier tour.

Newgarden fait du Corkscrew son lieu d’attaque

Durant celui-ci, Newgarden s’est défait d’O’Ward en haut du Corkscrew, prenant ainsi la quatrième place, deux positions derrière Power. McLaughlin s’est fait dépasser par Grosjean.

Au tour suivant, Newgarden a pris la troisième place à Rosenqvist au même endroit, tandis que Palou possédait 3"5 d’avance. Grosjean a continué ses attaques et a dépassé O’Ward pour la cinquième place !

Et Newgarden a réitéré sa manœuvre en haut du Corkscrew au 46e tour, cette fois sur Power ! Deux tours plus tard, le meilleur allié de Newgarden s’appelait Romain Grosjean, qui a pris la quatrième place à Rosenqvist et s’attaquait à Power.

Dixon était le premier à s’arrêter après cette relance. Le Néo-Zélandais, qui passait à côté de sa finale, est sorti de piste, heureusement sans gravité, mais a dû changer de pneus. Devant, les écarts se creusaient.

Palou comptait 8"5 au 55e tour sur Newgarden, qui avait lui-même une marge de dix secondes sur Power. Ce dernier était en mesure d’assurer et surveillait notamment Grosjean dans ses rétroviseurs.

Un relais très rapide en tendres pour Newgarden

Newgarden s’est arrêté pour chausser des pneus tendres, ce qui le condamnait à faire encore deux arrêts. Dès la sortie des stands, l’Américain a repris un très bon rythme, avec un dépassement rapide pour prendre la cinquième place à O’Ward.

Roulant jusqu’à deux secondes au tour plus vite que les deux autres leaders, Newgarden s’est ensuite rapidement défait de Rosenqvist et Grosjean pour remonter en troisième place. O’Ward et Lundgaard sont repassés par les stands, comme Malukas.

Power est ensuite repassé par les stands et a chaussé un train de pneus tendres pour aller au bout de la course. Il voyait Newgarden remonter mais pour lui, la course n’était pas celle face à son équipier. Il est ressorti devant McLaughlin et Ericsson, qui devaient encore s’arrêter, tout comme Dixon.

Palou est rentré aux stands au tour suivant et est ressorti à une dizaine de secondes de Newgarden. Power était trosiième devant Ericsson, McLaughlin, Grosjean, Rosenqvist et Dixon, tandis qu’O’Ward et Lundgaard complétaient le top 10 après 70 des 95 tours de course.

Dixon, Ericsson et McLaughlin sont ensuite repassés par les stands, et les deux derniers cités se sont légèrement accrochés en piste, sans conséquences. Newgarden s’est ensuite arrêté aux stands, et il est ressorti à 17 secondes de Palou, mais devant Power.

Un pari perdant pour Newgarden

A ce moment de la course, il manquait 16 points à Newgarden pour aller chercher le titre à Power, tandis que Palou menait la course avec un bien meilleur rythme que lors du relais précédent.

Et ce dernier train de pneus s’est avéré totalement désastreux pour Newgarden, qui a commencé à perdre plus d’une seconde au tour sur Palou, tandis que Power est revenu dans son sillage. L’Australien s’est positionné pour limiter la casse face à son équipier.

La fin de course a vu Palou totalement maîtriser en tête, creusant l’écart pour compter plus de 30 secondes d’avance. Celui qui est pris dans un imbroglio judiciaire entre Ganassi et McLaren pourrait quitter son actuelle équipe avec une victoire.

Car en effet, Palou a parfaitement géré pour remporter la dernière manche de la saison 2022 d’IndyCar, lui qui avait été écarté de la lutte au titre à la course précédente. Il terminera tout de même cette saison en quatrième place au championnat.

Derrière, Newgarden a terminé deuxième, mais c’est l’arrivée du troisième qui attirait tous les regards, puisque Will Power a remporté son deuxième titre de champion en IndyCar, huit longues années après le premier !

Rosenqvist termine quatrième devant Lundgaard et McLaughlin. Grosjean, quatrième à quelques encablures de l’arrivée, à perdu gros avec un problème pneumatique en fin de course et termine septième. O’Ward, Ericsson et Rossi complètent le top 10 tandis que Dixon est 12e, et Pagenaud 17e.