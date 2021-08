Pagenaud veut oublier les récentes déceptions à Indianapolis

Simon Pagenaud a toujours brillé à Indianapolis, que ce soit sur le circuit routier ou l’ovale. C’est sur le tracé intérieur que se déroulera la prochaine course de la saison, ce dimanche, et le pilote Penske espère briller pour cette deuxième course là-bas.

"Je suis impatient de retourner à Indy, car nous avons un très bon niveau de performance et une voiture qui me correspond" indique le Français. "J’ai de gros espoirs pour ce Grand Prix."

"C’est une piste qui me réussit beaucoup et dont les caractéristiques sont proches des circuits européens : de grandes lignes droites suivies par de gros freinages et une succession de virages très techniques. Il est très peu bosselé."

Pagenaud veut oublier la désillusion de Nashville, où il a été impliqué dans deux accrochages qui n’étaient pas de son fait et a finalement été contraint à l’abandon, ce qui n’a pas arrangé sa position au championnat.

"Je le connais très bien et j’y ai eu beaucoup de succès dans le passé, avec trois victoires et un podium. On espère voir tourner la chance qui n’a pas été de notre côté lors des dernières courses, mais on est bien au niveau performance, ce qui me rend optimiste pour la course à venir."