Pagenaud veut finir la saison 2021 d’IndyCar en beauté

Après trois semaines de pause, le championnat IndyCar se déplace à Portland ce week-end pour le 13e Grand Prix de la saison. Portland est un circuit long d’un peu plus de 3 km comprenant 12 virages.

110 tours devront être bouclés, soit près de 350 km. En deux participations, Simon Pagenaud y a réalisé deux top 10. Il est actuellement septième du championnat avec 320 points..

"Je suis heureux de retourner à Portland où nous n’avions pas pu courir l’année dernière à cause de la situation sanitaire" rappelle le Français. "Il s’agit d’un circuit routier non permanent qui n’est pas utilisé le reste de l’année et qui dégrade par conséquent beaucoup les pneus."

"Il est assez compliqué car il y a des enchainements techniques avec une chicane très lente au début. Le reste du circuit est constitué d’une succession de virages où la voiture doit être réglée de façon agressive pour qu’elle tourne facilement avec une forte utilisation des pneus arrière."

"Il y a ensuite un virage en épingle très technique suivi d’une chicane rapide qui demande un réglage complètement différent. Il y a donc un compromis à trouver. De plus, la ligne de course est étroite et il y a beaucoup de poussière qui peuvent pousser à la faute en cas d’écart de trajectoire."

"L’objectif est de trouver un réglage qui procure de la vitesse en qualification et de la constance en course sans user trop les pneus. Le circuit est relativement rapide et demande un très haut niveau d’engagement."