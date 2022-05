Pagenaud : Une deuxième place ’tellement gratifiante’ à Indianapolis

Simon Pagenaud a signé une très belle deuxième place au Grand Prix d’Indianapolis d’IndyCar, son meilleur résultat et son premier podium avec l’équipe Meyer Shank Racing. Très à l’aise dans des conditions fraîches et changeantes, le Français a pu tirer son épingle du jeu.

"Superbe journée. Cet endroit me porte chance" a déclaré Pagenaud. "Avec ces conditions plus fraiches, la voiture s’est réveillée. On avait beaucoup plus d’adhérence qu’en qualifications. On est petit à petit remonté à la 13e place, puis 11e après le premier arrêt puis neuvième."

"Dès qu’il s’est mis à pleuvoir, septième, puis cinquième et enfin deuxième. Je suis très fier de l’équipe, c’était une course très piégeuse. Probablement la plus piégeuse de toutes celles auxquelles j’ai participé."

Après un départ sur piste humide, l’asphalte a séché, mais une averse est arrivée pendant une neutralisation, avant un déluge en fin de course. Le vainqueur de l’Indy 500 2019 salue la stratégie de son équipe, et est satisfait de signer une telle performance à deux semaines des 500 Miles d’Indianapolis.

"On a dû faire les bons choix de pneus avec la pluie en début de course puis changer pour des slicks et rechanger pour des pneus pluie. Mon stratégiste, Mike Shank m’a donné toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions."

"C’est tellement gratifiant quand c’est difficile. J’aurai aimé finir premier, mais je ne voyais plus rien derrière Colton Herta. Cette deuxième place nous donne du baume au Cœur pour la suite et les 500 Miles qui arrivent dès la semaine prochaine."