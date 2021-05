Pagenaud sur le podium de l’Indy 500 après une folle remontée

Une demi-seconde et deux positions. C’est ce qui a séparé Simon Pagenaud d’un second succès aux 500 Miles d’Indianapolis. Mais en sachant que le pilote Penske s’était élancé au 26e rang, cette performance est impressionnante.

En délicatesse avec sa monoplace dans la première moitié de course, le Français a dû faire un double arrêt au stand à la fin du premier relais, à cause d’une fermeture des stands consécutive à l’accident de Stefan Wilson.

Une fois la course basculée dans sa deuxième partie, Simon Pagenaud a parfaitement géré sa consommation et ses performances pour appliquer une excellente stratégie. Combatif en piste, il est remonté jusqu’au podium.

"On avait une voiture extraordinaire et on finit troisième" a déclaré Pagenaud, non sans une petite amertume. "A Indianapolis ce n’est que la première place qui compte, mais c’était une course magnifique."

"On a cherché jusqu’au bout, jusque dans les derniers retranchements. Nous ne sommes pas passé loin de la deuxième place. Je suis déçu c’est sûr, mais tellement heureux qu’on ait fait une belle course et d’avoir eu une voiture aussi phénoménale."

"L’équipe Menards Chevrolet a fait un travail incroyable lors des arrêts aux stands. Si on était parti d’un peu plus haut sur la grille, je pense qu’on aurait pu faire des dégâts à la compétition."

La course a été gagnée par son ancien équipier, Helio Castroneves, ce qui fait plaisir au Français : "Bravo à Helio, c’est un grand ami. Etant quatre fois champion à Indianapolis, c’est encore plus une légende maintenant. Je le félicite et j’espère bien le rattraper. En plus, comme il a 46 ans, cela me donne dix ans de plus pour y parvenir !"