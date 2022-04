Pagenaud s’est offert une sortie de piste étonnante à Long Beach

Malgré un très bon rythme en début de week-end, Simon Pagenaud ne décroche qu’une 19e place à l’issue du Grand Prix de Long Beach. Meilleur temps des premiers essais, il partait de la dixième position dimanche.

Le français est remonté jusqu’en septième place juste avant les premiers arrêts aux stands au tour 28. Malheureusement, à 30 tours de la fin, Pagenaud et Takuma Sato se sont accrochés dans le virage de la fontaine, provoquant une sortie de piste. Pagenaud s’est plain du comportement de son rival.

Le Français a ensuite tenté de s’éloigner de la trajectoire sur laquelle il était en sens inverse, mais a posé sa monoplace sur les massifs de fleurs qui bordent la piste. Il a finalement été en mesure de repartir après que l’équipe de sécurité l’a remis sur la piste, lui permettant de rejoindre les stands.

De retour en course avec quatre tours de retard, Pagenaud a gagné trois positions dans le dernier tour pour prendre la 19e place finale sous drapeau jaune. Le pilote Meyer Shank Racing est actuellement 12e du championnat avec 50 points.

"Ce n’était pas la meilleure course pour nous" admet le Français. "Malgré un très bon rythme tout le week-end, nous n’obtenons pas le résultat que nous souhaitions. La stratégie était excellente, mais comme vous l’avez vu, l’accident avec Sato ne fut pas idéal, même s’il nous a valu un beau passage à la télévision !"

"Je ne pense pas que je ferais quelque chose de différent si c’était à refaire. En dehors de ça, nous avons eu un très bon rythme tout le week-end, donc je reste confiant pour le reste de la saison."

Have another look at the collision that led to Simon Pagenaud ending up backwards in the garden. #INDYCAR pic.twitter.com/Iui16PzdaO

— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) April 11, 2022