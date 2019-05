Pagenaud : Le plus grand rêve de ma vie est devenu réalité

Simon Pagenaud est devenu le premier Français à remporter les 500 Miles d’Indianapolis depuis 1914. Le Poitevin a dominé la course mais a dû lutter contre un Alexander Rossi qui aura tout donné jusqu’à la ligne d’arrivée pour s’adjuger la victoire sur la plus grande compétition américaine.

Le mois de mai du Français aura été productif puisqu’il a remporté le Grand Prix d’Indianapolis, a signé la pole position de l’Indy 500 et a remporté la course. Pour couronner le tout, il mène le championnat et a appris que son contrat avec Penske était renouvelé pour 2020.

"C’est incroyable. C’est un autre rêve devenu réalité, le plus grand rêve de ma vie" a déclaré Pagenaud. "C’est difficile à réaliser. C’est un processus difficile mais je suis empli de joie. J’ai piloté avec un bon esprit aujourd’hui mais c’est incroyable."

"Je ne peux pas m’attribuer tout le crédit car je pense aussi avoir montré que j’avais la meilleure voiture ici. Quelle journée, c’est incroyable. J’ai envie de gagner beaucoup de fois l’Indy 500 et plus de championnats."

Le Français avait en effet été champion IndyCar en 2016 et se verrait bien ajouter un deuxième titre à un palmarès déjà bien fourni. Il révèle qu’il s’est déjà fixé le titre comme objectif cette année et l’a déjà annoncé à son ingénieur de piste.

"C’est mon but, je suis déjà en tête du championnat, c’est fantastique. J’ai dit à Ben Bretzman au début du mois, connaissant notre dynamique, que nous pouvions remporter les deux course [du mois de mai] et nous replacer dans la course au championnat, et ça s’est produit."