Pagenaud : La saison 2022 a été ’le début d’une belle histoire’

Par Emmanuel Touzot 21 septembre 2022 - 16:45





Simon Pagenaud a connu une nouvelle désillusion à Laguna Seca pour la dernière manche de la saison d’IndyCar, et le Français explique que c’est une touchette avec Marcus Ericsson qui a ruiné sa course à Monterey. Il a toutefois pris du plaisir à lutter contre son équipier, Helio Castroneves.

"On a eu un bon début de course, mais malheureusement Ericsson nous a poussé hors de la piste et on a perdu plusieurs positions. Ensuite nous avons eu du mal à revenir, ce qui est un peu dommage. C’était génial d’avoir une bataille avec Helio en fin de course" note Pagenaud.

Désormais, le Français se tourne vers 2023, avec la volonté de capitaliser sur les enseignements de cette première saison avec Meyer Shank Racing.

Avec sa 15e place au classement général, et en comptant la malchance dont il a été victime, le bilan est loin d’être négatif pour Simon, qui souhaite désormais progresser au sein d’une équipe dans laquelle il se sent bien.

"On va avoir beaucoup de travail cet hiver pour améliorer la voiture. On a un bon rythme en qualification, mais nous allons devoir travailler sur notre rythme en course ainsi que sur la dégradation des pneus. J’ai vraiment beaucoup apprécié cette année avec l’équipe et ce n’est que le début d’une belle histoire. »