Pagenaud juge Montoya plus proche de la Triple Couronne qu’Alonso

Simon Pagenaud pense que Juan Pablo Montoya serait plus à même de remporter la Triple Couronne que Fernando Alonso, qui en a fait son objectif ultime. L’Espagnol pourrait s’engager à l’Indy 500 2020, alors qu’il a déjà remporté le GP de Monaco et les 24 Heures du Mans.

De son côté, Montoya a déjà une victoire au GP de Monaco et aux 500 Miles d’Indianapolis, ce qui pourrait lui permettre de l’avoir avec un succès au Mans, dont Pagenaud le pense largement capable.

"Juan Pablo est aussi bon qu’il l’était avant" assure le Français. "Mettez-le dans n’importe quelle voiture, il peut être compétitif directement. Il a de l’expérience donc il n’a pas besoin de beaucoup apprendre, il a juste besoin d’être dans la bonne situation. Et je vous assure qu’il gagnerait."

"Fernando a beaucoup plus à apprendre. Il doit beaucoup plus s’investir, avoir le meilleur moteur, avoir les meilleurs équipiers, il y a beaucoup à faire donc c’est bien plus compliqué" conclut le récent vainqueur de l’Indy 500.

Néanmoins, la Triple Couronne initiale comprenait un titre de champion du monde de F1, une victoire aux 500 Miles d’Indianapolis et un succès aux 24 Heures du Mans. Un palmarès qui exclut Montoya d’office pour cette distinction honorifique.