Pagenaud gagne son 1er Rolex 24 après une ’course incroyable’

Pour sa première course avec Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud remporte avec ses co-équipiers Helio Castroneves, Tom Blomqvist et Oliver Jarvis la mythique course des 24H de Daytona. C’est la première victoire du français au Rolex 24, pour sa première course sur le prototype DPi Acura.

Meyer Shank Racing est la nouvelle équipe de Pagenaud pour la saison 2022 d’IndyCar, et la collaboration débute donc par un succès. Le Français fera équipe à temps plein avec Castroneves cette année.

"Ce fut une course incroyable de par la combativité et le niveau très élevé des concurrents ainsi que par le nombre de voitures, 61, ce qui génère un trafic assez difficile à gérer" explique Pagenaud.

"Le rythme a changé avec une catégorie GTD plus nombreuse et une différence de vitesse moins élevée avec les GTLM, donc il a fallu beaucoup s’adapter. De la même façon, les LMP3 avaient une vitesse plus difficile à juger comparé au LMP2. Globalement l’Acura s’est très bien comportée."

"C’était ma première course avec le team Meyer Shank Racing, donc pour moi c’était l’opportunité de pouvoir travailler avec Mike Shank, les membres de l’équipe d’endurance, Helio, ainsi que mes co-équipiers Tom Blomqvist et Oliver Jarvis qui sont des supers pilotes d’endurance."

"L’ambiance était très bonne entre nous quatre. La course s’est très bien déroulée au niveau de la stratégie qui était excellente. Nous avons économisé de l’essence tout au long de la course afin de raccourcir le dernier arrêt. C’est ce qui s’est passé et cela nous a permis de gagner du terrain sur la compétition."

"On a gardé également la voiture en un seul morceau tout au long et cela nous a permis d’avoir une voiture en bon état en fin de course. En ce qui me concerne, j’étais l’homme de nuit. J’ai donc eu des relais très difficile à gérer, avec des températures pour le Floride exceptionnellement basses, en dessous de 0°C."

"Les pneumatiques Michelin qui fonctionnent dans toutes les conditions avaient quand même du mal à se mettre en route, surtout en sortie de stand. Il fallait être très vigilants, mais on a pu gagner pas mal de temps dans certains de mes relais dans ce secteur."

Le vainqueur de l’Indy 500 2019 a joué la stratégie pour ses relais, et il a contribué à préparer un très bon dernier relais, décisif pour la victoire : "Mes relais étaient concentrés sur l’économie d’essence pour aider l’équipe à se positionner au mieux en fin de course. Donc globalement ce fut une très bonne expérience."

"J’ai réalisé de bons relais où j’ai livré de belles batailles notamment avec Felipe Albuquerque, Will Stevens et Loic Duval entre autres. Ce fut un plaisir de revenir à Daytona et de se remettre en route pour ce début de saison 2022 dont ma priorité est bien sur l’IndyCar avec le team Meyer Shank Racing."

Pagenaud se sent en forme avant la saison IndyCar

Grâce au Rolex 24, Pagenaud a aussi pu vérifier sa condition physique, à moins d’un mois du début de saison IndyCar : "Ce fut l’occasion de tester mon niveau de forme physique qui est très bon ainsi que la préparation mentale qui a été bonne cet hiver."

"La victoire à Daytona est un nouveau rêve qui devient réalité avec les 500 Miles d’Indianapolis et le championnat INDYCAR. C’est une des courses mythiques sur laquelle je voulais inscrire mon nom."

"Mon tableau de chasse continue de se remplir, donc cela me fait très plaisir. Cela me pousse à penser aux 12h de Sebring et aux 24h du Mans dans le futur. C’est une belle journée qui s’achève pour moi et l’équipe Meyer Shank Racing où on démarre sur les chapeaux de roues."