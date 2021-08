Pagenaud est impatient de découvrir le circuit de Nashville

Après une pause estivale de trois semaines, l’IndyCar revient ce week-end avec le Grand Prix de Nashville. C’est la première édition de cette course qui se déroulera en centre-ville, avec un tracé innovant.

Long de 3,5 km, le circuit urbain temporaire de Nashville comprend 11 virages et sera emprunté à 80 reprises dimanche. Le départ de la course aura lieu sur le pont qui enjambe la rivière Cumberland situé entre les virages 8 et 9.

C’est un nouveau circuit inconnu de tous les pilotes, et Simon Pagenaud y visera la victoire pour relancer sa saison de la meilleure des manières, alors qu’il occupe la sixième place au championnat.

"L’arrivée de Nashville au calendrier a suscité beaucoup d’enthousiasme" note le Français. "C’est un nouveau concept pour l’IndyCar. Nashville est connu pour sa musique, pour la fête, et nous sommes ravis d’y être pour faire le spectacle et espérer attirer encore plus de monde vers cette discipline qui est en pleine ascension en ce moment."

"Le circuit est magnifique. On passe sur un pont, c’est une première. Il nous emmène en centre-ville, puis vers le stade Nissan. On a eu l’occasion de pouvoir le parcourir à pied lors du ’track walk’. On a également pu s’entrainer sur le simulateur Chevrolet qui est très fidèle."

"Il nous a donné l’opportunité de bien pouvoir se préparer en tant que pilote et, pour les ingénieurs, de travailler sur les réglages des voitures. J’ai hâte d’y être, c’est la reprise. Il nous reste six courses pour retrouver la plus haute marche du podium."