Pagenaud est frustré que ses qualifications aient ruiné son Indy 500

Qualifié 25e, Simon Pagenaud a connu un Indy 500 difficile et a finalement terminé à la 21e place. Le vainqueur de l’édition 2019 regrette une voiture lente en qualifications qui a compliqué une course durant laquelle il avait un excellent rythme. Il en profite pour féliciter Takuma Sato, désormais double vainqueur de l’épreuve après avoir triomphé hier.

"C’est vraiment dommage d’avoir dû parti d’aussi loin" regrette le Français. "Je pense vraiment que Chevrolet nous avait fourni un incroyable moteur pour la course. Il avait tellement de puissance. Si on avait commencé un peu plus haut, on n’aurait pas perdu autant de temps dans le trafic."

"J’ai vraiment l’impression qu’on avait l’une des meilleures voitures. Félicitations à Sato. C’est un pilote incroyable. C’est fantastique. Je pense que c’est le meilleur pilote japonais de tous les temps, donc félicitations à lui et à toute l’équipe Rahal."

C’est avec une voiture du team Andretti que Pagenaud a eu maille à partir, ce qui n’a rien arrangé à une course déjà compliquée dans le peloton. Le contact a obligé le pilote tricolore à repasser par la case stands, ce qui a définitivement ruiné sa course. De quoi ajouter à sa frustration après avoir piloté une monoplace très rapide en conditions de course.

"J’étais juste à l’extérieur de Ryan Hunter-Reay quand il est venu toucher mon aileron avant comme si je n’étais pas là. Donc on a dû rentrer au stand pour mettre un nouvel aileron et tout s’est écroulé à partir de là."

"À la fin de la course, on faisait des tours parmi les plus rapides du plateau. La voiture était vraiment, vraiment bonne et elle aurait pu se battre pour la victoire. On reviendra l’an prochain et on sera forts. On a une bonne base pour attaquer l’an prochain. Nous reviendrons pour essayer d’obtenir la deuxième victoire."