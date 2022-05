Pagenaud est ’fier’ de terminer dans le top 10 de l’Indy 500

Simon Pagenaud a bien compensé sa qualification légèrement décevante, en 16e place, pour terminer huitième des 500 Miles d’Indianapolis. Un bon rythme de course a permis un résultat solide au vainqueur de l’édition 2019 de l’Indy 500.

Il aurait même pu terminer sixième sans un problème lors de sa dernière relance, qui lui a fait perdre deux positions. Une de celles-ci était face à son équipier, Helio Castroneves, qui a franchi la ligne d’arrivée en septième place.

"C’était une bonne journée globalement" a déclaré Pagenaud. "On est partis d’assez loin avec Helio et on a réussi à remonter. On finit septième et huitième. On a été l’une des meilleures écurie du plateau. Nous avons effectué des supers arrêts aux stands et avons adopté un bonne stratégie."

"Malheureusement lors du dernier restart, j’ai eu un souci avec la boite de vitesses et cela m’a couté deux positions. Je suis super fier de toute mon équipe. Les mécaniciens ont fait un boulot extra dans les stands et la stratégie de Mike Shank était parfaite."

C’était la première participation de Pagenaud à l’Indy 500 avec sa nouvelle équipe, et il espère désormais pouvoir viser une autre victoire lors des prochaines saisons : "On s’est battu aux avant-postes à la fin et c’est tout ce que l’on pouvait espérer."

"On va revenir l’année prochaine. On va travailler dur. On va essayer de donner du fil à retordre à Marcus Ericsson, Ganassi et Honda. On travaille très dur avec Honda pour être les meilleurs et c’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui, donc bravo à eux pour leur victoire."