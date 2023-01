Pagenaud est ’fier’ d’avoir gagné un deuxième Rolex 24

Par Emmanuel Touzot 30 janvier 2023 - 13:20





Simon Pagenaud a remporté son deuxième Rolex 24 en carrière, et le deuxième consécutivement. Avec l’équipe Meyer Shank Racing et Acura, le Français s’est imposé, en disputant notamment un relais très compétitif en fin de nuit face à Sébastien Bourdais.

Avec ses coéquipiers Helio Castroneves, Tom Blomqvist - déjà présents en 2022 - et Colin Braun, Pagenaud a réussi à rallier l’arrivée malgré un problème de boîte de vitesses révélé après la course par Michael Shank.

Le patron de l’équipe a révélé que la boîte de vitesses risquait de lâcher : "On a décidé de continuer jusqu’à ce qu’elle lâche", a déclaré le patron, se félicitant qu’elle ait tenu. L’équipe était aussi obligée de purger le réservoir d’huile pendant les arrêts, mais a parfaitement géré sa stratégie.

"Quelle course ! Je suis tellement fier de faire partie de cette équipe. Meyer Shank Racing a fait un super boulot, l’Acura était très rapide" s’est félicité Pagenaud. "Evidemment je suis très satisfait de remporter la victoire pour la deuxième année consécutive avec Helio, Tom et Colin. On avait un équipage de folie."

Une stratégie inspirée de la victoire de 2022

Pagenaud révèle que son équipe a adapté la stratégie gagnante de 2022, de manière à rallonger les relais. L’ARX-06, plus rapide que la Cadillac, a permis à l’équipe de se décaler stratégiquement jusqu’à une Safety Car en fin de course, qui lui a permis de revenir sur le prototype leader et de le dépasser.

"La course s’est globalement très bien passée. On avait la voiture la plus performante, donc l’objectif c’était de prendre la tête. Malgré cela on a réussi à économiser les pneus et l’énergie de la voiture avec le système hybride, pour accélérer quand on en avait besoin et rallonger nos relais."

"Ce fut notre stratégie : on a essayé de faire des relais plus longs pour pouvoir avoir un avantage par rapport à la concurrence en fin de course, un petit peu comme l’année passée, et cela a fonctionné. Personnellement je me suis senti très à l’aise au volant."

"Cette Acura me convient à merveille et je me suis fait très plaisir au volant. J’ai fait un long relais juste avant de donner la voiture à Tom, vers la fin de course, où j’ai eu une belle bataille avec Sébastien Bourdais. Cela fait plaisir d’avoir deux français qui se battent aux avant-postes."