Pagenaud doit ’accepter la réalité’ d’être 25e sur la grille de l’Indy 500

Les qualifications de les 500 Miles d’Indianapolis ont été une déception pour Simon Pagenaud, qualifié 25e, et qui s’élancera en neuvième ligne aux côtés de Fernando Alonso. Le Français espère que sa qualification en demi-teinte lui offrira tout de même de bonnes bases pour la course.

"On n’est pas là où on voulait, mais c’est la réalité et on doit l’accepter" admet celui qui avait aussi fait la pole en 2019. "L’année dernière, tout s’est déroulé parfaitement, cette année c’est plus compliqué."

"Il s’est passé beaucoup de choses pendant la qualification, c’est certain. On a souffert d’un manque d’adhérence et d’un rythme trop faible. Partant de là, on a une bonne voiture pour la course."

Simon Pagenaud admet qu’il n’a pas atteint ses objectifs et veut faire mieux en course : "Ce qui me gêne le plus, c’est que je voulais faire un bon temps, et chez Team Penske, c’est ce que l’on attend. Donc on doit travailler sur cette base, et apporter des améliorations pour la course dimanche prochain."