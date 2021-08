Pagenaud attend la course de Gateway ’avec beaucoup d’impatience’

L’IndyCar se rend dans l’Illinois ce week-end, à Madison près de Saint Louis, où se déroulera le 13e Grand Prix de la saison. Ce petit ovale de 2 km a la particularité d’avoir des virages avec des degrés d’inclinaison différents. Il est de retour sur le calendrier IndyCar depuis 2017.

Le format est différent car toutes les séances ont lieu sur une seule journée. Les essais se déroulent en milieu de journée, les qualifications l’après-midi et la course le soir. Les pilotes devront compléter 260 tours, soit 500 km.

En cinq participations, Simon Pagenaud, actuellement huitième au classement général, a réalisé trois top 5 dont un podium.

"C’est un retour sur ovale que j’attends avec beaucoup d’impatience et de plaisir car nous avons toujours des voitures compétitives sur ce type de circuit" a déclaré le Français. "La journée de samedi va être chargée et nous allons devoir prendre les bonnes décisions rapidement."

"Le tracé devrait bien correspondre aux moteurs Chevrolet. C’est un ovale court qui a la particularité d’avoir un virage 3 et 4 complètement plat et le 1 et 2 avec une inclinaison forte. Il est difficile de dépasser car pendant la course les dépôts de gomme rendent la trajectoire très étroite et il est difficile d’en sortir."

"Le virage 1 est particulier car on applique les freins en entrée et l’on descend 2 ou 3 rapports. Les virages 3 et 4 se prennent presque à fond en passant de la 6è à la 5è. Hâte de revenir sur ovale et de reprendre une bonne dynamique qui nous a un peu manqué dans les dernières courses."