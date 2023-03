Pagenaud annonce sa participation aux 24h du Mans 2023

Par Franck Drui 7 mars 2023 - 18:58





Simon Pagenaud a annoncé ce soir sa participation aux 24h du Mans 2023 (10-11 juin). Il rejoindra l’équipe suisse COOL Racing / CLX Motorsport au volant d’une ORECA 07 LMP2. A l’occasion de l’édition du centenaire, le pilote français, vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2019, évoluera à bord de la #47 aux côtés de Reshad De Gérus et Vladislav Lomko.

Retour au Mans pour Simon Pagenaud

2023 marquera donc les retrouvailles de Simon Pagenaud avec le circuit du Mans sur lequel il remporta le volant Elf en 2000. Issu de la Filière FFSA ELF en 2001, il a démarré sa carrière en Formule Renault Campus, puis Formule Renault, avant de partir aux Etats-Unis pour courir en Champ Car dès 2006. Il commence en 2023 sa 12è saison en INDYCAR.

Dès l’âge de 4 ans, Pagenaud assistait à sa première course des 24h du Mans, avant d’y participer pour la première fois avec le Team ORECA en 2008, puis de terminer deuxième en 2011, à 13 secondes de la victoire. Le Poitevin apportera sa pointe de vitesse et son expérience, fort d’un parcours couronné de succès, qui inclus un triomphe aux 500 Miles d’Indianapolis, un titre de Champion IndyCar, mais aussi deux victoires consécutives aux 24 Heures de Daytona en 2022 et 2023. Pagenaud a par ailleurs déjà souvent croisé le chemin de Nicolas Lapierre, co-fondateur de COOL Racing et son équipier sur la voiture sœur, que ce soit en Formule Renault ou au sein du Team ORECA.

"Je suis de retour au Mans ! Tout s’est enfin aligné et j’en suis ravi. Cette saison 2023 va être incroyable. Les 24 Heures de Daytona, Indianapolis 500 et Le Mans rassemblent les joyaux de la course automobile et j’ai la possibilité de faire cela de la même année, ce qui me plait beaucoup. Je m’attends à vivre une belle expérience au sein d’une jeune équipe qui est capable de se battre aux avant-postes dans une catégorie très compétitive.

"C’est une belle histoire pour moi et Nicolas Lapierre, avec qui nous frottons les roues depuis notre plus jeune âge en Formule Renault. J’ai beaucoup de respect pour lui et pour sa carrière. J’espère pouvoir apporter toute mon expérience accumulée au fils des années, et la mettre à profit du team et de mes coéquipiers.

"Je souhaite remercier l’ACO qui fait un travail monstre pour continuer de faire grandir la légende des 24 Heures du Mans et le nouveau règlement annonce de belles années à venir. Je suis impatient de participer au centenaire des 24h du Mans et de retrouver la compétition automobile sur le sol français ! Je vais avoir bien des émotions sur la grille de départ."

Un équipage avec des ambitions

Au volant de la ORECA 07 #47, Simon Pagenaud accompagnera deux pilotes qui défendent déjà les couleurs de l’équipe en ELMS avec Jose Maria Lopez : Reshad De Gérus et Vladislav Lomko, respectivement 20 et 19 ans. Avec les atouts de Simon et ces deux youngsters, le trio affrontera un plateau d’une rare qualité et tentera de se mêler à la lutte avec les meilleurs.

Pour Anthony Megevand, Directeur Sportif de COOL Racing, "nous devons être à la hauteur des 24 Heures du Mans, dans la catégorie la plus fournie. Nous avons construit le programme et composé nos équipages dans cette optique. L’arrivée de Simon au sein du team est un renfort considérable, à tous les niveaux : technique, expérience et rapidité. Nous le connaissons et nous avons envie d’écrire une belle histoire ensemble. Avec Reshad et Vladislav, la #47 a justement de solides arguments."