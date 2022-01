Pagenaud a roulé pour la première fois avec Meyer Shank Racing

Simon Pagenaud a découvert de manière officielle sa nouvelle équipe, Meyer Shank Racing, avec laquelle il a pu faire son premier roulage. Il a redécouvert le moteur Honda, et a pu mettre en place de quoi découvrir mieux la voiture, qu’il a jugée "très différente" de celle qu’il avait chez Penske jusqu’ici.

"C’était ma première journée avec le team Meyer Shank Racing dans la voiture 60" explique Pagenaud. "Cela s’est très bien passé, il y a une excellente ambiance dans l’équipe. J’ai retrouvé des gens que je connais depuis des années qui travaillaient avec moi en 2008 quand j’étais chez Acura et De Ferran."

"On se connait bien et les choses ont pris forme tout de suite. L’environnement, c’est très important dans le sport automobile et je suis dans une équipe qui me convient bien. On a commencé avec une voiture qui était bien dès le début de la journée, on a fait une belle évolution dans l’après-midi."

"On a testé pas mal de chose pour que je comprenne le package de la voiture qui est très différent de ce que j’avais chez Penske. Je dois comprendre comment les pneus et les freins se comportent, comment la voiture réagit. Evidemment ce n’était que la première journée mais tout se passe très bien."