Pagenaud a cumulé la malchance à Nashville

La belle journée qui s’annonçait s’est finalement mal terminée pour Simon Pagenaud. Une série d’incidents de course a contraint le Français à l’abandon pour le premier Grand Prix de Nashville. Il se classe 21e.

Parti 7è, Pagenaud résistait lors du premier tour en conservant la 8è place jusqu’à ce qu’un accrochage avec son co-équipier Will Power provoque la neutralisation de la course au 20è tour. Classé 20è au restart, Pagenaud passait au stand pour chausser des pneus noirs et ravitailler.

Le Français était 19e lorsqu’un nouveau drapeau jaune s’est produit peu après la mi-course. Après l’arrêt au stand de plusieurs de ses concurrents, Pagenaud se hissait à la 6è position mais devait à son tour s’arrêter.

Peu après son dernier arrêt, la course était de nouveau neutralisée. La Chevrolet Menards n°22 remontait à la 14è place et se rapprochait des leaders. Malheureusement, au 67è tour, la voiture de Romain Grosjean entrait en contact avec celle de Simon Pagenaud lors d’un virage. Les dommages provoqués par l’incident empêchaient le français de terminer la course, se classant 21è.

"Ce n’était pas une journée extraordinaire" a déclaré Pagenaud. "On a été impliqué dans plusieurs incidents qui nous ont coûté la victoire et on a dû abandonner suite à un incident avec Romain Grosjean en fin de course. C’est dommage car on a une voiture très compétitive et j’étais vraiment très à l’aise."

"On est parti en pneu usé rouge (pneu plus tendre) pour ensuite mettre les pneus noirs qui sont les pneus plus durs et qui fonctionnent très bien sur la voiture. Pour la fin de la course on avait prévu les pneus rouges qui nous aurait permis de faire des meilleurs chronos."

"Je pense qu’on avait vraiment l’occasion d’avoir un bon résultat et je me suis régalé au volant tout le week-end. La voiture était superbe, mais malheureusement la chance n’est pas trop de notre côté depuis les trois dernières courses. Malgré tout, la ville de Nashville est magnifique et c’est une ville à visiter vraiment aux Etats-Unis avec des superbes restaurants et une musique incroyable."

"Mais on tourne la page et on se concentre sur le Grand Prix d’Indianapolis qui se déroule le week-end prochain. C’est un circuit où j’ai eu beaucoup de succès dans le passé. On va essayer de renouer avec la victoire."