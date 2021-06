Pagenaud a connu ’une journée horrible’ à Road America

Simon Pagenaud s’est battu avec un problème de rythme tout au long de la course de dimanche à Road America, terminant à une décevante 18e place après une solide qualification en sixième position samedi.

Au départ, alors que le peloton abordait le premier virage piège de Road America, Pagenaud a perdu plusieurs positions avant de s’installer en dixième place. Il a tenu son équipe informée de ses problèmes de rythme tout au long de la course, appelant finalement à un ajustement de l’aileron pour tenter d’améliorer sa vitesse en ligne droite.

"Malheureusement, rien n’a pu guérir les maux de sa monoplace, malgré tous les efforts de Pagenaud et de l’équipe. Le champion 2016 d’IndyCar a franchi la ligne d’arrivée en 18e position, mais a pu gagner une place au classement général.

"Voilà la définition d’une journée horrible en sport automobile" regrettait le Français après l’arrivée. "On a dû avoir un souci pendant la course. On va analyser pour comprendre ce qui s’est passé."

"On était très lents en ligne droite et c’est un circuit de puissance. Donc, à nous d’analyser et de comprendre pourquoi on était si lent en ligne droite par rapport à la qualification où l’on était très rapides."

"C’est le point positif pour le reste de la saison. Mais évidemment nous sommes très déçus, car il y avait de gros points à marquer, et malheureusement on n’a pas pu se battre. Une journée à oublier. On tourne la page et on se concentre sur Mid-Ohio."