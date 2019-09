Paddon sera présent en Australie avec M-Sport Ford

Hayden Paddon aura une deuxième occasion de réaffirmer ses ambitions au plus haut niveau en retrouvant le volant d’une WRC au Kennards Hire Rally Australia (14-17 novembre).

Après leur retour brutalement et prématurément interrompu par un accident trois jours avant le départ du Neste Rally Finland, Hayden Paddon et John Kennard seront engagés sur une Ford Fiesta WRC du M-Sport Ford World Rally Team.

L’épreuve basée autour de Coffs Harbour sera le deuxième départ de Hayden Paddon en mondial cette année après son engagement en WRC 2 Pro sur une Ford Fiesta R5 au Wales Rally GB (3-6 octobre).

Après le revers finlandais, le Néo-Zélandais a de nouveau dû redoubler d’efforts pour financer ces deux sorties.

« Nous ne pouvions pas laisser cela se terminer sur une telle déception », a-t-il confié. « Nous avons travaillé dur avec M-Sport pour trouver des solutions. Je ne peux que remercier tout le monde pour leur aide et leur soutien sans faille. »

S’il a admis que son retour au volant d’une WRC serait le point culminant de sa saison, Hayden Paddon a nié toute pression du résultat.

« Nous n’abordons pas ces rallyes comme des dernières chances », a ajouté le récent vainqueur de la Coupe FIA Pacifique au sein du Championnat FIA Asie-Pacifique des Rallyes. « Nous arriverons détendus, prêts à profiter de toute l’expérience, et les résultats devraient naturellement suivre. Nous connaissons bien ces deux épreuves et je pense être à un bon niveau. Il n’y a pas de raison que nous n’obtenions pas de bons résultats, mais il faut qu’ils viennent naturellement, sans les chasser. »

Lors de sa dernière apparition au plus haut niveau, Hayden Paddon avait mené sa Hyundai i20 WRC à la deuxième place du Rallye d’Australie avant d’être mis à l’écart par le constructeur coréen. Un an plus tôt, il s’était classé troisième de l’épreuve.

Rich Millener, directeur de l’équipe M-Sport, a indiqué que ses deux rallyes donneraient à Hayden Paddon l’occasion de rappeler ce dont il est capable au monde entier.

« Je pense que ses intentions sont plutôt claires pour l’Australie », a-t-il affirmé. « Ce sera formidable de le revoir face aux habitués du WRC. Après ce qu’il s’est passé en Finlande, beaucoup de fans voulaient absolument revoir Hayden au volant. Nous lui avons donné des idées et des conseils sur ce qui était nécessaire pour avoir une nouvelle occasion et il y est parvenu en près de trois semaines ! »