Paddon retrouvera le WRC en Finlande avec M-Sport

Hayden Paddon effectuera un retour surprise en Championnat du Monde FIA des Rallyes en prenant le volant d’une M-Sport Ford Fiesta WRC au Neste Rally Finland.

Après avoir signé son contrat en fin de semaine dernière, Hayden Paddon aura l’occasion d’essayer sa nouvelle voiture peu avant le départ du rallye dessiné autour de Jyväskylä.

Le Néo-Zélandais avait fait état de sa frustration en voyant son ancien employeur Hyundai se tourner vers Craig Breen pour le Neste Rally Finland alors qu’il souhaitait plus que tout revenir en WRC.

« C’était difficile de rester à la maison à regarder le WRC cette année et ce l’était d’autant plus que je sais que nous pouvons batailler aux avant-postes », a-t-il confié. « Après l’annonce de Hyundai Motorsport la semaine dernière, nous avons décidé de faire avancer les choses, car nous n’allons pas rester assis faire à ne rien faire. »

Sans plus attendre, Hayden Paddon a donc contacté M-Sport, l’équipe avec laquelle il avait fait ses débuts au volant d’une World Rally Car - une Ford Fiesta RS WRC au Rally RACC Rally de Espãna 2013. Un accord a été trouvé en deux jours.

« Je suis évidemment très heureux de revenir en WRC et de travailler avec M-Sport », a-t-il ajouté. « Il semble que nous soyons tous sur la même longueur d’onde, et ce d’entrée, et c’est fantastique d’être avec eux. »

Hayden Paddon avait perdu son volant chez Hyundai avec l’arrivée de Sébastien Loeb dans l’équipe coréenne cette saison. Son dernier rallye en mondial avec l’i20 Coupe WRC s’était terminé par une deuxième place au Kennards Hire Rally Australia en novembre dernier. Depuis, le Néo-Zélandais entretient son coup de volant avec un programme mêlant des manches en Championnat Asie-Pacifique et sur sa scène nationale. Sa performance la plus impressionnante a été sa victoire au Rally of South Canterbury avec sept minutes d’avance le mois dernier.

Il a ainsi souhaité remercier la filiale néo-zélandaise de Hyundai pour son soutien dans sa décision de piloter une Ford Fiesta WRC en Finlande : « Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de Hyundai Nouvelle-Zélande qui continue de me soutenir pleinement. Cela en dit long sur leur soutien dans ma carrière et mes objectifs s’ils nous permettent de saisir cette opportunité. Cela force l’humilité. »

Copiloté par John Kennard, Hayden Paddon s’est donné l’objectif de rentrer dans le quinté de tête et il ne semble pas effrayé à l’idée de découvrir une nouvelle voiture sur le rallye le plus rapide du calendrier.

« Nous allons nous donner à 110 % », a-t-il conclu. « Certes, nos huit mois d’absence en WRC nous mettent un peu sur la défensive, mais John et moi avons confiance sur nos capacités à arriver bien préparés et près des leaders. Je me donne l’objectif minimum d’être dans le top cinq, mais, comme toujours, j’attaquerai pour faire encore mieux. L’objectif ultime est de revenir plus régulièrement en WRC en 2020. Je suis dans une bonne phase pour le moment. Il me reste beaucoup de choses à accomplir et nous avons juste besoin de cette opportunité. »

« C’est un plaisir de revoir Hayden en Championnat du Monde FIA des Rallyes », a ajouté Richard Millener, directeur de M-Sport Ford World Rally Team. « Nous sommes tous impatients de voir ce qu’il peut faire au volant de la Fiesta. C’est un pilote qui sait gagner des rallyes et c’est formidable de pouvoir compter sur un pilote de son calibre alors que nous visons à nouveau un résultat solide. L’accord a été conclu assez rapidement, donc c’est génial d’avoir pu monter cette sortie dans des délais aussi courts. Hayden est extrêmement déterminé et il a le potentiel de signer une superbe prestation. Comme tous les fans de rallye, j’ai hâte de le revoir avec John dans notre championnat ! »