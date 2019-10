Ott Tänak vise le titre en Espagne

Ott Tänak compte vingt-huit points d’avance sur son plus proche rival au départ du Rallye de Catalogne. Si le pilote Toyota Gazoo Racing parvient à accroître cet écart à trente après le rendez-vous disputé à la fois sur terre et sur asphalte du calendrier, le titre lui tendra alors les bras.

L’Estonien accepte la pression sur ses épaules tout en estimant que celle pesant sur ses adversaires est encore plus forte puisque le sextuple champion du monde en titre Sébastien Ogier est le plus proche adversaire tandis que Thierry Neuville pointe à quarante-et-une unités de retard.

« J’imagine que tous les yeux seront rivés sur moi, mais Sébastien et Thierry doivent sortir le grand jeu en parallèle », a-t-il confié. « Il n’y a aucun doute à ce sujet de leur côté. Pour ma part, il n’est pas nécessaire de tout risquer. Je n’ai pas à tout tenter si les sensations ne sont pas là. Si je suis à l’aise au volant, je suis convaincu que nous pourrons nous battre, mais nous verrons bien comment cela se passera. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et faire de notre mieux. S’il faut en faire plus, il est capital de ne pas repousser nos limites. Si nous n’assurons pas le titre ici, nous pourrons poursuivre le combat en Australie. »

Ott Tänak est l’homme en forme du moment avec cinq victoires lors des sept derniers rallyes. Il y a un an, ses espoirs de titre s’étaient envolés contre un arbre lors de la dernière matinée de la saison en Australie et l’Estonien préfère ne rien laisser au hasard cette fois.

« Nous devons performer, maintenant et pour de vrai », a-t-il ajouté. « Nous devons être au sommet de notre art. Sur le plan personnel, je vais accorder beaucoup d’attention au moindre détail et m’assurer d’être aussi prêt que possible. C’est maintenant qu’il faut obtenir les résultats. »

Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus des espoirs d’un septième titre pour Sébastien Ogier.

Le pilote Citroën Racing Sébastien Ogier admet que la défense de son titre ne tient plus qu’à un fil.

« Nous sommes obligés d’obtenir un résultat si nous voulons garder nos chances », a déclaré le Français. « Même si elles restent minces, nous donnerons tout ce que nous avons tant que c’est mathématiquement possible. »

Le titre chez les constructeurs pourrait également se jouer en Catalogne même si le dénouement devrait attendre l’Australie. Hyundai Motorsport a vu son avance sur Toyota Gazoo Racing se réduire à huit points et les Coréens doivent repartir d’Espagne avec quarante-quatre unités de plus que leurs rivaux pour enlever la couronne.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Hyundai alignera le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb dans l’espoir que le Français affiche le même rythme qui l’avait mené à la victoire il y a douze mois.

Basé autour de Salou, le RallyRACC Catalunya - Rally de España commencera vendredi matin. Après une journée sur terre, les concurrents s’affronteront lors de deux nouvelles étapes sur des routes d’asphalte ayant peu à envier aux circuits. L’arrivée sera donnée dimanche après-midi après dix-sept spéciales totalisant 325,56 kilomètres chronométrés.