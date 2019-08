Ott Tänak reste prudent après sa victoire en Finlande

Malgré une avance accrue en tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes, Ott Tänak ne prend rien pour acquis dans sa quête d’un premier titre mondial.

Ott Tänak a pris le maximum de trente points en jeu sur le Neste Rally Finland pour distancer Sébastien Ogier et Thierry Neuville, deux pilotes avec qui il se bat depuis le début de la saison. Le Français compte désormais vingt-deux unités de retard tandis que le Belge pointe trois points plus loin encore.

La dynamique semble donc en faveur de l’Estonien, vainqueur de trois des quatre derniers rallyes... Et il aurait même pu réaliser un sans-faute sans une direction assistée récalcitrante à quelques kilomètres de l’arrivée en Italie au mois de juin !

Le pilote Toyota Gazoo Racing s’est imposé l’an dernier sur les deux prochains rendez-vous en Allemagne et en Turquie, mais il ne sait que trop bien que ni Sébastien Ogier ni Thierry Neuville ne sont des adversaires à sous-estimer.

« Nous avons réalisé un week-end parfait avec le maximum de points, mais il reste cinq rallyes », a temporisé Ott Tanak au micro de wrc.com. « La route est encore longue et il ne faut pas se relâcher. Je suis convaincu qu’ils seront extrêmement compétitifs sur les autres épreuves. Nous avons vu que nos rivaux ont haussé le rythme, notamment Hyundai avec un rythme impressionnant sur une manche où ils souffrent d’habitude. Nous devons donc poursuivre nos efforts. Je connais suffisamment Thierry et Sébastien pour savoir qu’ils donneront tout jusqu’au bout. Plus ils sont proches, plus ils attaquent. Il n’y aura aucun répit. »

150 points sont en jeu alors que la saison 2019 entre dans sa dernière ligne droite avec cinq rallyes encore à disputer.