Ott Tänak remporte le Rallye du Portugal

ES16-18 : Tänak reprend de l’avance, Lappi part en tonneau

Ott Tänak n’a pas tremblé face à une forte pression pour augmenter son avance au Vodafone Rally de Portugal, dimanche matin.

L’Estonien a émergé des trois premières spéciales de la matinée de cette ultime étape avec une avance de 8’’1 sur Kris Meeke, son équipier chez Toyota Gazoo Racing. Thierry Neuville restait sur leurs talons, 10’’0 plus loin.

Meeke a été le plus rapide en action pour gagner le premier passage dans Montim devant Tänak et Neuville, réduisant son retard sur l’Estonien à seulement 2’’4.

Tänak a réagi avec le meilleur temps devant Meeke dans Fafe puis Luilhas, augmentant son avance avant les seconds passages dans Montim et Fafe concluant le rallye.

Cinquième samedi soir, Esapekka Lappi a abandonné après plusieurs problèmes. Le Finlandais a d’abord concédé 30 secondes dans Montim, où il a heurté un talus et mis sa Citroën C3 sur le toit.

Bien que privé de son aileron arrière, son rythme dans Fafe était assez bon jusqu’à ce qu’il heurte un talus et casse la suspension arrière gauche, l’arbre de transmission et le disque de frein. Lappi et son copilote Janne Ferm ont essayé de réparer après l’arrivée, mais en vain.

Ce retrait a promu Teemu Suninen à la cinquième place derrière le leader de ce Championnat du Monde FIA des Rallyes, Sébastien Ogier sur sa Citroën, alors que son équipier chez M-Sport Ford, Elfyn Evans, complétait le top 6.

Arrivée : Tänak remporte une deuxième victoire consécutive cette saison

Thierry Neuville a fini deuxième sur sa Hyundai i20 après que Kris Meeke a envoyé sa Yaris en tête-à-queue dans l’avant-dernière spéciale, se retrouvant derrière le Belge, puis n’abandonne dans la dernière. La troisième place est finalement revenue à Sébastien Ogier, 41’’2 plus loin.

Ogier a remporté la Wolf Power Stage pour empocher cinq points de bonus. Neuville en a inscrit quatre et Tänak les trois du troisième chrono. Teemu Suninen, sur une Ford Fiesta, et Dani Sordo, au volant d’une autre i20, en ont marqué deux et un respectivement.