Østberg fait l’impasse sur la Finlande

Prétendant au titre en WRC 2 Pro, Mads Østberg sera l’absent de marque au Neste Rally Finland (1er-4 août) puisque le Norvégien a choisi de privilégier le développement de la Citroën C3 R5.

Leader en Finlande au volant d’une Citroën C3 WRC il y a douze mois, Mads Østberg ne sera pas à Jyväskylä pour la première fois en quatorze ans.

« C’est une déchirure de ne pas aller en Finlande », a-t-il confié. « Cet événement était dans nos projets, mais nous ne sommes pas prêts. Nous devons travailler davantage avec la voiture et je ne veux pas m’engager sur d’autres rallyes tant que nous n’avons pas fait plus de développement. »

Selon le Norvégien, la Citroën C3 R5 a besoin de travail sur son aérodynamique avant, et encore plus pour ce rendez-vous précis : « Nous avons besoin d’une jupe », a-t-il précisé. « Cela aiderait à empêcher le nez de se lever et la voiture volerait mieux. »

L’ADAC Rallye Deutschland (21-24 août) sera peut-être le prochain rendez-vous du trentenaire, mais celui-ci ne souhaite pas s’avancer davantage.

« C’est toutefois une bonne chose que Citroën et moi prenions le temps de travailler sur la voiture », a-t-il positivé. « Le calendrier était si serré plus tôt dans l’année que cela nous donne du temps pour progresser. Je ne suis pas ici pour piloter lentement ou à vitesse moyenne. Je suis là pour attaquer et signer des performances sur chaque spéciale. Je ne veux pas me permettre d’être prudent, car je ne vois pas mon intérêt à finir deuxième parce que nous n’avons pas la performance. »

Vainqueur de deux manches cette saison, Mads Østberg occupe la deuxième place du classement général en WRC 2 Pro à seulement treize points de Kalle Rovanperä alors que le pilote Škoda Motorsport a disputé une épreuve de plus. Le leader aura l’occasion de creuser le trou, le troisième - Gus Greensmith - ayant été promu en WRC par M-Sport pour pallier l’absence d’Elfyn Evans, blessé.