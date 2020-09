Oscar Piastri remporte le titre de Formule 3 de la saison 2020

Le pilote de la Renault Sport Academy Oscar Piastri a remporté aujourd’hui le titre en Championnat FIA de Formule 3. Après une finale spectaculaire au Mugello (Italie), l’Australien de dix-neuf ans a été sacré au bout du suspense pour être couronné avec trois points d’avance dès sa première année dans la catégorie.

Oscar conclut cette saison courte, mais intense, avec deux victoires et six podiums à son actif pour devenir le premier pilote australien à être sacré Champion FIA de Formule 3.

Oscar s’offre également son deuxième titre consécutif en formules de promotion après s’être imposé en Formule Renault Eurocup l’an passé. Ce triomphe avait permis au natif de Melbourne d’intégrer la Renault Sport Academy début 2020.

Oscar est le dernier d’une lignée de jeunes pilotes talentueux à avoir rejoint la Renault Sport Academy. Ce programme vise à détecter et former des espoirs à travers la pyramide de la monoplace avec l’objectif de placer l’un des membres en F1.

Oscar Piastri

« Je suis très heureux de remporter le Championnat FIA de Formule 3. Cette saison est passée à toute vitesse, ce n’était pas la plus simple, mais nous avons fait le nécessaire pour assurer le titre. La course était chaotique. J’ai pris un excellent départ et j’ai vu Logan [Sargeant] sortir, donc je savais que c’en était fini pour lui. Je ne le souhaitais pas, mais j’imagine que les choses sont parfois ainsi. Theo [Pourchaire] était rapide et j’ai dû continuer à attaquer pour gagner autant de positions que possible. Nous avons tenu bon, donc je suis ravi d’être sacré ! Je tiens à remercier Prema Racing pour son travail tout au long de l’année, la Renault Sport Academy pour son soutien ainsi que mes sponsors. Nous allons désormais nous préparer pour nos prochains défis. »

Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy

« Je suis ravi pour Oscar. Le fait de remporter deux titres consécutifs en Eurocup et en F3, deux catégories extrêmement compétitives, démontre son talent et sa maturité. Il a été le pilote le plus régulier du plateau cette année en se montrant extrêmement mature. Ces qualités lui serviront aux échelons supérieurs. C’était loin d’être facile pour lui en l’absence de ses parents en Europe durant la saison, mais il nous a donné son entière confiance pour son management. Cela prouve aussi que le programme de la Renault Sport Academy est solide. Savourons donc ce titre ! »

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing

« Je souhaite adresser toutes nos félicitations à Oscar pour son superbe titre. Je suis très fier de la Renault Sport Academy et des choix faits pour recruter et développer les jeunes talents en ses rangs. Ce nouveau titre apporte encore plus de crédibilité au programme dans son ensemble. Il démontre aussi la robustesse de la pyramide du sport automobile, Formule Renault Eurocup incluse. Cette dernière offre des fondations solides aux espoirs du sport automobile tout en permettant d’évaluer le potentiel de chacun. Plus que jamais, Renault se consacre au développement des jeunes talents et nous sommes impatients d’aller encore plus loin après avoir renouvelé notre engagement dans le sport. »

Oscar Piastri

Âge : 18 ans

Nationalité : Australien

Statistiques 2020

Victoires : 2

Podiums : 6

Meilleure place sur la grille : 3e (x2)

Points : 164

Saisons précédentes

2020 : Championnat FIA de Formule 3 (1er)

2019 : Formule Renault Eurocup (1er)

2018 : Formule Renault Eurocup (8e)

2017 : Championnat de Grande-Bretagne de F4 (2e)

Oscar a intégré la Renault Sport Academy en vertu de son titre en Formule Renault Eurocup l’an passé.

Né à Melbourne, Oscar possède une riche expérience en sports mécaniques en ayant commencé le karting en 2011 avant de faire le saut en monoplace en 2016 avec un programme partiel en Championnat des Émirats Arabes Unis de Formule 4.

L’Australien a ensuite rejoint Arden en Championnat de Grande-Bretagne de Formule 4, dont il s’est classé deuxième grâce à six succès et neuf autres podiums. Lors d’une année 2018 marquée par ses examens scolaires, Oscar a pris le huitième rang en Formule Renault Eurocup avec trois podiums à son actif avant d’être sacré la saison suivante avec sept victoires en vingt courses en 2019.

En 2020, Oscar est passé en Championnat FIA de Formule 3 avec Prema Racing. Il y remporte à nouveau le titre chez les pilotes grâce à ses six podiums, dont deux victoires.