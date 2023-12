On a testé : les protections pour smartphones de Noreve

Par 12 décembre 2023 - 12:25





Qui dit fêtes de fin d’année dit aussi cadeaux qui font plaisir !

Pour se démarquer des coques et étuis traditionnels, Noreve apporte une touche de luxe à nos mobiles avec ses protections en cuir véritable, de très haute qualité.

Nous avons testé la housse du spécialiste français basé à Saint-Tropez pour un appareil pas facile à habiller : le Samsung Z Fold 5.

En effet, c’est un smartphone pliable et cela veut donc dire en général, qu’il y a 4 solutions : deux coques séparées pour chaque demi-partie du téléphone, un étui pour le glisser, une housse qui ne prend que la partie arrière mais cache l’écran extérieur ou une housse qui prend les deux parties mais qui doit laisser l’ouverture possible.

C’est cette dernière option que nous avons testée (photo ci-dessous), la plus complexe mais la plus pratique et protectrice pour les bords du téléphone. Les bords sont fins et il n’est pas évident d’intégrer le cuir autour de l’écran extérieur. C’est pourtant un sans faute, autant en termes de qualité que d’ajustement, avec une astucieuse fermeture aimantée pour maintenir le mobile protégé dans une poche ou une sacoche.

A noter que la première impression est très positive, surtout en cas de cadeau pour les fêtes : avec un packaging soigné, la protection est protégée dans un étui en carton renfermant lui-même une pochette signée du logo de la marque.

Il s’agit d’un étui haut de gamme, vendu 130 euros. Le prix pourra varier en fonction de la finition (cuir synthétique, spéciaux, vernis…) et des couleurs choisies mais les étuis pour les téléphones plus classiques comme les iPhone ou Galaxy des séries S sont plus abordables car moins complexes.

Mais nul doute que vous ferez plaisir pour les fêtes avec un tel cadeau... ou vous vous ferez plaisir !

Pour en savoir plus et commander la protection Noreve de votre choix (téléphone, tablette mais aussi ordinateurs portables), vous pouvez cliquer ici pour voir les nombreuses propositions et trouver LA combinaison de cuir et de couleur qu’il vous faut !