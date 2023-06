On a testé : la dashcam Vantrue E3

Par 13 juin 2023 - 19:00





Une dashcam, également connue sous le nom de caméra embarquée, est un dispositif électronique conçu pour enregistrer des séquences vidéo et audio depuis l’intérieur ou l’extérieur d’un véhicule. Elle est généralement installée sur le pare-brise ou le tableau de bord de la voiture et est utilisée pour capturer des événements qui se produisent pendant la conduite.

Aujourd’hui, nous allons tester la Vantrue E3. Également connue sous le nom d’Element 3, il s’agit d’une caméra de tableau de bord à triple vue qui enregistre à l’intérieur de votre véhicule et à l’extérieur à l’avant et à l’arrière. Il dispose d’un récepteur GPS intégré, ainsi que d’un point d’accès Wi-Fi pour une connectivité facile des applications. Mais il existe de nombreuses autres fonctionnalités à explorer et à considérer. Ce n’est qu’après une évaluation approfondie sur deux mois que nous avons pu rendre notre verdict.

Tout d’abord, voici quelques utilisations courantes d’une dashcam dans une voiture, des utilisations que couvrent cette Vantrue E3 de manière complète :

1. Preuve en cas d’accident : L’une des principales raisons d’installer une dashcam est de disposer d’une preuve vidéo en cas d’accident de voiture. Les enregistrements peuvent aider à déterminer les responsabilités et à résoudre les différends lors de litiges sur les assurances ou les indemnisations.

2. Surveillance du stationnement : Certaines dashcams sont équipées d’une fonction de surveillance du stationnement. Elles peuvent détecter les mouvements ou les chocs autour du véhicule lorsqu’il est garé et enregistrer les événements. Cela peut être utile pour identifier les auteurs de délits ou de vandalisme.

3. Témoignage de conduite : Les conducteurs peuvent utiliser une dashcam pour enregistrer leurs trajets et documenter les situations de conduite inhabituelles ou dangereuses. Cela peut être utile pour les conducteurs professionnels, les voyages sur des routes panoramiques ou pour fournir des preuves en cas de comportement dangereux d’autres conducteurs.

4. Apprentissage de la conduite : Les dashcams peuvent être utilisées pour surveiller et évaluer les compétences de conduite des nouveaux conducteurs, tels que les jeunes conducteurs. Les enregistrements peuvent être utilisés pour fournir des conseils et des commentaires pour améliorer la sécurité et la performance au volant.

5. Capturer des moments mémorables : Certaines personnes utilisent une dashcam pour capturer des moments mémorables lors de leurs voyages, tels que des paysages magnifiques ou des rencontres avec des animaux sauvages. Cela permet de revivre ces moments et de les partager avec d’autres personnes. Dans le cas de votre serviteur, nous l’avons utilisé pour une session trackday ! Parfaite !

Il est important de noter que l’utilisation des dashcams peut varier selon les pays et les législations locales en matière de vie privée et de protection des données. Il est conseillé de se renseigner sur les réglementations spécifiques de votre pays avant d’utiliser une dashcam. Nous allons nous baser sur notre pays d’origine, la France, où la législation est (encore) assez permissive concernant ses dispositifs du moment qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.

Présentation vidéo et points forts de la Vantrue E3 :

La dashcam Vantrue E3 présente plusieurs points forts qui la distinguent des autres modèles sur le marché. Voici quelques-uns de ses avantages que nous avons pu noter :

— Qualité vidéo haute résolution : La Vantrue E3 enregistre des vidéos en qualité Full HD 1080p et même 1944p pour la frontale (proche de la 4K), offrant une clarté et une netteté d’image exceptionnelles. Cela permet de capturer les détails importants et de fournir des preuves visuelles de haute qualité en cas d’accident ou d’incident sur la route. Nous avons été bluffés !

— Caméra arrière : La caméra arrière, compacte, est bienvenue pour surveiller aussi les éventuels maladroits qui rouleraient derrière vous. Heureusement, nous n’avons pas eu à tester son efficacité mais avec 1080p de résolution cela suffit largement !

— Vision nocturne améliorée : La caméra est équipée d’un capteur avancé et d’une technologie de vision nocturne pour assurer une excellente performance même dans des conditions de faible luminosité. Et en couleur ! Nous n’avons pas réussi à la prendre en défaut. Elle peut enregistrer des vidéos de haute qualité la nuit, ce qui est essentiel pour une surveillance complète 24 heures sur 24.

— Objectif grand angle : La Vantrue E3 est dotée d’un objectif grand angle de 170 degrés, ce qui permet de capturer une vue plus large de la route et des environs. Cela garantit que tous les détails importants sont enregistrés, y compris les voies adjacentes, les panneaux de signalisation et les véhicules dans les angles morts. A l’utilisation c’est très largement suffisant même si quelques concurrents font mieux mais au prix d’une image un peu distordue.

— Module GPS : L’E3 dispose d’un module GPS intégré qui enregistre votre vitesse et votre position. Au fil d’une vidéo, il suit efficacement l’intégralité de votre parcours. Vous pouvez même afficher l’application et créer une superposition sur Google Maps. Pratique !

— Enregistrement en boucle : La dashcam enregistre en boucle, ce qui signifie qu’elle écrase automatiquement les enregistrements les plus anciens lorsque la carte mémoire est pleine. Cela permet d’économiser de l’espace de stockage et d’assurer un enregistrement continu sans interruption. Attention à sauvegarder régulièrement certains moments que vous voulez conserver !

— Capteur de gravité intégré : La Vantrue E3 est équipée d’un capteur de gravité (G-sensor) intégré, qui détecte les mouvements brusques ou les collisions. Lorsqu’un événement anormal est détecté, la caméra verrouille automatiquement la vidéo en cours d’enregistrement pour éviter qu’elle ne soit écrasée. Cela garantit que les enregistrements importants sont protégés et ne sont pas perdus.

— Fonction de surveillance du stationnement : La dashcam Vantrue E3 est livrée avec une fonction de surveillance du stationnement. Lorsque le véhicule est garé, la caméra peut être configurée pour détecter les mouvements ou les chocs et enregistrer automatiquement les événements. Cela peut être particulièrement utile pour la sécurité et la protection du véhicule lorsqu’il est laissé sans surveillance.

— Installation facile et conviviale : La Vantrue E3 est conçue pour une installation simple et pratique. Elle peut être fixée facilement sur le pare-brise ou le tableau de bord à l’aide d’un support adhésif. L’interface conviviale et les options de paramétrage permettent une utilisation facile et une personnalisation selon les préférences de l’utilisateur.

Nous avons aimé / nous aurions souhaité :

Bien que la dashcam Vantrue E3 présente de nombreux points forts, il est également important de prendre en compte certains de ses points faibles potentiels (pour les plus exigeants !) :

— Absence de connectivité Wi-Fi pour le transfert de fichiers : Contrairement à certaines dashcams modernes, la Vantrue E3 ne dispose pas de connectivité Wi-Fi intégrée pour les fichiers. Cela signifie qu’il n’est pas possible de visualiser ou de télécharger les enregistrements directement depuis la caméra vers un PC. Cependant, les fichiers peuvent toujours être transférés via l’application sur le téléphone ou sur un ordinateur via la carte mémoire.

— Fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite : La Vantrue E3 se concentre principalement sur l’enregistrement vidéo et la capture des événements sur la route. Elle ne dispose pas de fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite telles que le système d’alerte de sortie de voie ou la détection des collisions imminentes.

— Taille et design : La Vantrue E3 peut être relativement plus grande et plus visible par rapport à certaines autres dashcams compactes. Cela peut affecter l’esthétique de l’intérieur du véhicule et potentiellement obstruer la vue du conducteur, en fonction de son emplacement sur le pare-brise ou le tableau de bord. L’idéal est donc de le placer du côté droit du rétroviseur intérieur, le plus en haut possible.

— Installation : Nous saluons la présence d’un long cable USB pour relier les deux caméras (6 mètres) mais il aurait pu être plus fin pour faciliter son intégration et son passage dans les garnitures

— Connectique : Pour alimenter la caméra, seule une prise USB C vers allume cigare est fournie. A l’heure où de plus en plus de voitures fournissent des prises USB – C (ou A), il est dommage qu’un autre cable ne soit pas fourni pour l’alimenter. Vous pouvez toujours en acheter un mais attention à en trouver un de bonne qualité et assez long pour être bien intégré ! Pas évident…

— Kit de cablage : Pour laisser la dashcam en route en mode surveillance, attention à votre batterie. Un kit de câblage est nécessaire pour éviter de vous retrouver en panne. Une solution alternative est de brancher la caméra sur une batterie USB externe. Selon nos tests, avec une batterie de 20.000 mAh, vous pouvez laisser votre voiture 2 à 3 jours en mode surveillance. Intéressante alternative !

— Prix : Comparée à certaines autres options sur le marché, la Vantrue E3 peut être considérée comme légèrement plus chère. Cela est compensé assez largement selon nous par le fait qu’elle offre des fonctionnalités presque complètes.

Conclusion :

La Vantrue E3 est une dashcam puissante, pas seulement parce qu’elle possède trois objectifs de caméra. Non seulement vous enregistrez devant et derrière votre voiture, mais aussi à l’intérieur de celle-ci. La vidéo elle-même est nette et claire, et la qualité de la vision nocturne est excellente. Le système est facile à installer et se configure en quelques minutes seulement. Attention à bien partir sur la bonne installation.

Tout bien considéré, nous avons été très satisfaits. C’est une caméra embarquée très bien conçue et ses rares défauts ou points à améliorer peuvent être corrigés moyennant des investissements légers (kit de cablage ou cable USB pour l’alimentation).

Pour la découvrir en détail, cliquez ici.

Pour l’acheter, profitez en ce moment d’une réduction de plus de 40 euros, cliquez ici.