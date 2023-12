On a lu : Voitures d’exception

Par Franck Drui 4 décembre 2023 - 07:00





Voici une mise à jour d’un livre de Nicolas Meunier que nous apprécions beaucoup et à posséder pour tous les amoureux des très belles voitures, forcément inaccessibles, puisque tout est dans le titre : Voitures d’exception.

Le best-seller des éditions Hugo (collection Sport) se consacrent aux supercars et surtout aux hypercars, qui ont fleuri lors des 10 dernières années parmi les sportives routières de rêve.

Bien entendu, vous retrouverez dans cet ouvrage Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Koenigsegg et Porsche, entre autres.

L’auteur passe au crible les plus beaux modèles de ces dernières années, en termes de design et d’innovations techniques, des joyaux de technologie qui dépassent l’imaginaire et pulvérisent tous les records.

Ainsi ce sont 50 modèles d’exception, apparus entre 2005 et 2023 - que vous pourrez retrouver en détails. Pour ne citer que les plus sportives il y a évidemment la Bugatti Chiron, la McLaren Senna, la Lotus Evija, la Mercedes-AMG One, la Koenigsegg Agera, la Ferrari Daytona SP3, les dernières Lamborghini Invencible et Autentica et la fameuse Aston Martin Valkyrie.

A noter la préférence de Laurent Tapie, fils de Bernard Tapie, qui relance la marque française Delage avec une automobile d’exception à retrouver (pour les plus chanceux) bientôt sur nos routes.

Un très beau livre à posséder ou à offrir pour les fêtes, à un prix très contenu de moins de 30 euros.

Informations

Auteur : Nicolas Meunier

Éditeur : Hugo Sport

Date de parution : 02/11/2023

EAN : 9782755671766

Nombre de pages : 224

Prix : 29,95€

Pour commander le livre sur le site de l’éditeur, cliquez ici.