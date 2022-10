On a lu : McLaren, un homme, une équipe, une marque

Par Franck Drui 19 octobre 2022 - 07:01





McLaren a longuement été uniquement associée à la Formule 1, la marque anglaise fondée par le Néo-Zélandais Bruce McLaren ayant commencé à se distinguer en sport automobile.

Mais, depuis, la marque a suivi le parcours de Ferrari et s’est lancée avec succès sur les modèles de route à partir des années 90 avec la McLaren F1. Il aura fallu attendre toutefois les années 2010 pour que McLaren Automotive prenne son essor avec de nombreux modèles.

C’est ce que retrace cet excellent ouvrage dont la première moitié est consacrée à l’histoire en compétition (F1, Le Mans, Indy et Can-Am) avant la McLaren F1 de route, environ 140 pages et l’autre moitié de 160 pages à l’histoire récente, mêlant voitures de route et compétition (essentiellement Formule 1), de manière chronologique.

Le rythme du livre est effréné puisque l’on bascule d’une catégorie à l’autre ou d’un modèle de route à la compétition. Pas de monotonie donc, beaucoup de détails, des textes clairs et concis et assez aérés ce qui soulage les yeux à défaut de soulager les bras car le livre est d’une superbe qualité (papier, couvertures, photos, tout est superbe !).

On apprécie aussi les encarts consacrés aux hommes qui ont fait l’histoire de McLaren, des managers aux techniciens en passant par les pilotes.

Robert Puyal, bien connu des lecteurs de Sport Auto, et spécialiste des voitures anciennes et modernes, que ce soit de route et de course, appose sa plume légendaire pour nous donner envie de posséder un jour l’un de ses modèles. Ou au moins les voir de près !

Ferrari a eu droit à de nombreux ouvrages de référence, McLaren a enfin le sien. Un chef d’œuvre à vous procurer d’urgence ! Le livre est sorti il y a quelques années déjà mais il reste disponible ici et vaut chacun de ses euros !

Détails techniques :

Editions : ETAI

Auteur : Robert Puyal

Format : 24 x 31,5 cm, couverture rigide dans le coffret

Photos et illustrations : environ 600

Pages : 304

Langue : français

Prix : 99 euros