On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024

Par Franck Drui 18 décembre 2024 - 07:00





Revoilà comme chaque année le beau bébé de 2 kilos que tous les passionnés d’Endurance et de WEC attendent : l’ouvrage de référence sur les 24 heures du Mans.

L’édition 2024, la 92e a lancé le 2e centenaire de la course avec une nouvelle victoire de Ferrari dans la catégorie reine.

Le WEC vit depuis cette année l’une des plus belles périodes de son histoire. L’ère des Hypercars bat son plein avec Porsche, Peugeot, Lamborghini, Toyota, Ferrari ou encore Cadillac au rendez-vous. Tout cela vous est retranscrit comme à chaque fois avec tous les détails possibles dans le livre officiel toujours supervisé par le spécialiste Thibaut Villemant aux éditions Sophia.

Le livre est arrivé à temps pour les fêtes de Noël et est un incontournable pour tout savoir : toutes les équipes, toutes les séances, toutes les catégories sont couvertes. Et bien sûr tous les résultats, en fin d’ouvrage.

On apprécie de revivre les essais, le pesage, les qualifications et la course avec d’innombrables photos, dont la légende permet de retracer le fil des évènements. Plus agréable que de gros pavés de textes !

Rassurez-vous, la lecture ne manque pas avec d’innombrables focus qui jalonnent le livre et permettent de faire une pause dans la chronologie des évènements.

L’annuel officiel est toujours un incontournable pour vivre ou revivre cette édition, très riche.

Chaque année, la "bible" des 24 heures du Mans s’enrichit de plus en plus : textes, photos et même vidéos (grâce à l’app de réalité augmentée disponible sur iOS comme Android) sont présents en nombre, ce qui fait qu’il vous faudra plusieurs jours de lectures assidues pour venir à bout de cet annuel !

Des essais à la course, du paddock au bord de piste, des abords du circuit à la tour de contrôle, vous serez certain de n’avoir rien manqué, quelles que soit les catégories ou quels que soient les pilotes.

Le livre 2024, ainsi que ceux des anciennes éditions des 24h du Mans, sont disponibles sur la boutique officielle ici, au prix de 49€ :

https://www.sophia-editions.com/categorie-produit/24h-du-mans/