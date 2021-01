On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2020

Paru aux éditions ETAI comme chaque année, le livre officiel des 24 heures du Mans 2020 fait encore une fois office de référence.

Et cette année plus encore, avec la pandémie de Covid-19 : les organisateurs ont dû reporter la course en septembre et les accès ont été très limités pour les journalistes et impossibles pour les fans.

L’annuel officiel devient donc un incontournable pour vivre ou revivre cette édition, très riche.

Chaque année, la "bible" des 24 heures du Mans s’enrichit de plus en plus : textes, photos et même vidéos (grâce à l’app de réalité augmentée disponible sur iOS comme Android) sont présents en nombre, ce qui fait qu’il vous faudra plusieurs jours de lectures assidues pour venir à bout de cet annuel !

Des essais à la course, du paddock au bord de piste, des abords du circuit à la tour de contrôle, vous serez certain de n’avoir rien manqué, quelles que soit les catégories ou quels que soient les pilotes.

Le livre 2020, ainsi que d’anciennes éditions des 24h du Mans, sont disponibles sur la boutique officielle ici :

https://www.editions-etai.fr/241-24h-du-mans

LE MANS, 88e édition

Par Thibaut VILLEMANT & Jean-Marc TEISSEDRE

280 pages / 650 photos

Format : 235 x 315 mm

ISBN : 979 10 283 0439 3

Prix public : 49,00 € TTC

Bonne lecture !