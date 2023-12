On a lu : La légende Alpine

Par Franck Drui 23 décembre 2023 - 07:00





La marque Alpine, relancée en 2012, a brillamment réussi sa résurrection avec le renouvellement de son modèle emblématique, la Berlinette A110. Le constructeur dieppois a fêté, en 2022, l’anniversaire des 100 ans de la naissance de son créateur Jean Rédélé et en 2023, elle a célébré les 50 ans de la victoire en Championnat du monde des rallyes 1973.

À cette occasion, Stéphane Barbé, grand reporter automobile à L’Équipe et à L’Automobile Magazine durant quarante ans, en collaboration avec Thomas Riaud, journaliste-essayeur et photographe spécialisé pour l’automobile depuis plus de 25 ans et déjà auteur de nombreux livres sur le sujet, ont revisité le riche passé d’Alpine, automobile et sportif, avec la visite complète de la collection Rédélé ou les essais des modèles les plus remarquables qui revivent à travers les illustrations inédites de Thomas Riaud.

Le présent rejoint l’histoire à travers les différentes versions existantes de l’A110 nouvelle génération et l’engagement en Formule 1.

L’avenir se profile avec l’accroissement d’une gamme électrifiée et un nouveau défi de taille : la victoire aux 24 Heures du Mans, après celle de la Renault-Alpine de Pironi-Jaussaud en 1978.

On salue un travail remarquable qui parcourt toute l’histoire de la marque française, des photos nombreuses et des textes parfaitement intégrés pour une lecture fluide et enrichissante.

Pour les amoureux d’Alpine... mais pas seulement ! Pour tomber amoureux d’Alpine, certainement.

Informations :

Titre : La légende Alpine

Auteurs ! Stéphane Barbé - Thomas Riault

Date de parution : 07/12/2023

191 pages

EAN 13 : 9782380584028

Marque éditoriale : Casa Éditions

Prix : 44,95 euros