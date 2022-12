On a lu : L’année automobile 2022-2023

Par Franck Drui 14 décembre 2022 - 07:00





Comme toujours au moment des fêtes, le père Noël a quelques références annuelles de chez ETAI à disposition des passionnés d’automobile et de sport automobile dans sa besace.

L’année automobile 2022-2023 marque avec sa sortie la 70e édition de cet incontournable qui parcourt le domaine au sens large.

Comme toujours, il est difficile de sélectionner tout ce qui peut se passer en une année dans ce secteur mais cet annuel parcourt les grandes annonces et les grands moments qui font le bonheur des fans d’engins à 4 roues. Marché auto, tendances, design, concept cars, nouveautés, sport automobile, culture, collection, expositions, etc, rien n’est oublié.

Le tout est organisé en trois parties principales : l’industrie (économie, production, création), le sport automobile (monoplace, endurance, rallyes et autres championnats) et enfin la culture (influences automobile et société, objets cultes).

La couverture choisie chaque année est toujours un mystère. Cette année : l’honneur est à la dernière Bugatti à moteur W16 qui sera produite, la Mistral.

Attention, pour des impératifs d’édition, il ne faut pas prendre cet ouvrage pour une référence sur les sports mécaniques puisque paru en novembre, la plupart des championnats les plus importants (F1, WRC, WEC, Indycar...) sont analysés mais ne sont pas tous terminés.

Informations :

Titre : L’année automobile 2022/2023

Date de parution : 15/11/2022

272 pages et 550 photos

Editeur : E.T.A.I.

Format : 235X310 mm

Prix : 69 euros

Commander le livre sur le site de l’éditeur