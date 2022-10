On a lu : Ferrari, Mythiques berlinettes

Par Olivier Ferret 7 octobre 2022 - 13:00





Il est temps de reprendre les lectures et de vous conseiller les meilleurs livres... pour vous ou vos cadeaux de Noël.

Commençons avec Ferrari, côté route cette fois. E.T.A.I. a publié un magnifique ouvrage sur les douze berlinettes les plus emblématiques imaginées par la marque au cheval cabré. Moteur V8 central, 2 places, le lien dure depuis plus de 45 ans.

Ferrari 250 GT Lusso, 275 GTB, 365 GTB/4 Daytona, Dino 246 GT, 512 BBi, 288 GTO, Testarossa, F40, F50, sans oublier les plus récentes Enzo, LaFerrari et SF90 Stradale… Une douzaine de voitures passées au crible et autant de prestigieuses appellations qui font ou ont fait rêver plusieurs générations de tifosi.

Nous avons apprécié dans ce livre la minutie passé sur chaque modèle, sans verser dans la documentation technique trop complexe. Chaque Ferrari méritant un ouvrage à part ! La lecture est facile et prenante, les informations précises et même les amoureux découvriront encore quelques secrets sur ces voitures.

A noter que, comme souvent chez l’éditeur spécialiste de l’automobile, les plus belles photos ont été sélectionnées pour mettre les berlinettes de Maranello en avant.

Titre : Ferrari, Mythiques berlinettes

Auteurs : Xavier CHAUVIN & Arnaud TAQUET

160 pages & 300 photos

Format : 240 x 290 mm

ISBN : 979 10 283 0480 5

Prix public : 39,00 € TTC

Date de parution : déjà disponible