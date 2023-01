On a lu : Ferrari, 1960-1965 : le temps des sacres

Par Franck Drui 29 janvier 2023 - 07:00





1960-1965 : le temps des sacres pour la Scuderia Ferrari. Une période au cours de laquelle la Scuderia est passée du moteur avant au moteur arrière (ou central), a remporté deux titres de champion du monde des pilotes (Phil Hill en 1961 et John Surtees en 1964) et a régné sur l’endurance (en remportant notamment six fois consécutivement les 24 Heures du Mans).

Alors en le recevant, nous avions beaucoup d’attentes. Parce que la période ciblée est précise. Et ce n’est peut-être pas plus mal sachant que Ferrari n’est guère sous-exposée dans le monde littéraire dédié aux passionnés de l’automobile.

Nous pouvons vous dire que ces attentes ont été satisfaites. Et même plus : cet ouvrage est l’un des meilleurs titres sur Ferrari que nous ayons reçus et lus depuis de nombreuses années !

Offrant un résumé année par année, course par course, des six saisons entre 1960 et 1965, il relate une période charnière et dramatique - à la fois pour le sport et pour Ferrari elle-même.

En Formule 1, le livre commence par la transition des voitures à moteur avant, passant au nez de requin emblématique, à la tragédie de Monza en 1961 et à la gloire qui a suivi avec John Surtees. Pendant tout ce temps, en parallèle, Ferrari est couronnée de succès avec ses voitures de sport au Mans. En résumé, il y a beaucoup de choses à dire ! William Huon le fait habilement, à grande vitesse, s’arrêtant sur les personnages clés, tout en restant ancré dans le contexte plus large du sport.

On ne peut passer sur l’autre force du livre, l’inclusion d’une multitude d’images du légendaire Bernard Cahier, qui donnent vie à toute cette période, en capturant une richesse de détails que la prose seule ne pouvait pas couvrir. C’est aussi un rappel que la Formule 1 était très spectaculaire, bien plus dangereuse et encore plus glamour.

Les grands livres sur Ferrari sont rares, celui-ci en fait partie. Ferraristes chevronnés et amateurs de sport automobile pourront revivre cette période glorieuse et unique dans l’histoire de Ferrari, avec une angle particulièrement humain. Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer des suites avec les autres périodes charnières de la Scuderia !

Les Auteurs :

Né à Reims en 1946, William Huon a rencontré la plupart des pilotes de la période du Temps des sacres sur les circuits de Reims-Gueux, Albi et Pau. Retiré de l’industrie pétrolière en 2005, se consacrant depuis à l’écriture et n’ayant jamais cessé de se passionner pour le sport automobile, il a publié plusieurs ouvrages chez Sophia Éditions.

Considéré comme le “Cartier-Bresson” des sports mécaniques en raison de son habileté innée à saisir le meilleur d’un instant en course, Bernard Cahier a commencé sa carrière de photographe en 1952. Familier des plus grands pilotes de son temps, collaborateur attitré de plusieurs périodiques internationaux, il a été aussi coureur.

Information :

Nombre de pages : 368

Date de parution : 09/12/2022

Auteur : William Huon

Photographe : Bernard Cahier

EAN 13 : 9791028305444

Marque éditoriale : ETAI

Format : 240X290 mm

Prix : 69 euros

Commander le livre ici sur le site de l’éditeur