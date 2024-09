On a lu : Fast and Furious - La saga et les voitures stars

Par Franck Drui 22 septembre 2024 - 07:00





Beaucoup de fans de sport automobile sont évidemment des fans de la saga Fast and Furious au cinéma et, avec un nombre grandissant de films (une dizaine à ce jour), il est intéressant de voir un livre sortir à ce sujet, afin de faire le point et se remémorer les acteurs des films. Et quand on dit acteurs, on parle aussi bien des hommes que des machines.

Dans Fast and Furious - La saga et les voitures stars, écrit par le talentueux Arnaud Briand, un spécialiste de l’auto et du sport auto, toute la saga est passée au crible depuis la sortie du premier film... en 2001 !

L’auteur passe en revue les acteurs, les voitures les plus célèbres, les préparatifs nécessaires pour les voitures comme pour certaines cascades.

Le livre broché est très riche : affiches des films, photographies des voitures et acteurs, synopsis et biographies, rien ne manque pour se replonger dans la saga... et donner l’envie de relancer dans une soirée ciné avec l’un des DVD ou Blu-Ray de votre collection.

A noter que cet ouvrage de 140 pages est disponible chez Casa Editions à un prix très contenu de 18,95 €.

Informations :

Année d’édition : 2024 (22 août 2024)

Editeur : Casa Editions

Format : 18,5x24cm - Broché - 144 pages

ISBN : 978-2-38058-520-9

Prix : 18,95 €