On a lu : Bugatti, panorama illustré des modèles

Par Franck Drui 25 juillet 2024 - 07:00





Les livres sur Bugatti sont peu nombreux alors qu’il s’agit d’une marque emblématique de la culture automobile.

Grâce à cette seconde édition mise à jour, Bugatti, Panorama illustré des modèles est le livre idéal pour tous les collectionneurs et passionnés de Bugatti.

Vous pourrez retrouver la liste de tous les modèles et des numéros de châssis ainsi que les dessins inédits réalisés par l’auteur de ces voitures de prestige.

Le livre couvre les trois grands périodes de Bugatti, celle du fondateur, Ettore Bugatti, italien de naissance et français de coeur, a bâti cette légende automobile reconnue dans le monde entier. Mais la guerre et la mort de son fils le plus doué, ne lui ont pas permis de perdurer.

Trente ans après la dernière production par Bugatti Père & Fils, un consortium d’industriels italiens fait renaître cette légende. Mais une récession et une entente fragile entre ces différents associés font capoter cette entreprise.

Volkswagen prend la suite pour créer de fabuleuses hyper-cars.

Ce livre représente tous les modèles, un par un, du Type 0 à la Mistral, fiche par fiche, avec des renseignements techniques, une courte histoire et plus de 100 illustrations pour quatre-vingts modèles environ.

Informations :

Date de parution : 17/05/2024

Nombre de pages : 160

Auteur : Didier Bordes

EAN 13 : 9782385140625

Marque éditoriale : Sophia Éditions

Format : 240X290 mm

Prix : 44€

Pour commander le livre sur le site de l’éditeur, cliquez ici.