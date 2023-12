On a lu : BMW Motorsport

Par Franck Drui 24 décembre 2023 - 07:00





Découvrez tous les secrets de l’histoire et de la philosophie de BMW Motorsport dans ce livre récapitulatif complet et remis à jour après sa dernière sortie il y a 3 ans. Un incontournable pour les fans de la marque, dont votre serviteur fait partie !

Le livre est écrit par le journaliste rédacteur en chef adjoint du service Automobile au sein du groupe Figaro, Sylvain Reisser, qui est réputé être un grand spécialiste de la marque allemande et cela se ressent à travers l’ouvrage de 240 pages.

Fondé par Jochen Neerpasch en 1972, BMW Motorsport a donné naissance à une véritable entreprise autonome, sans équivalent dans l’industrie automobile. L’activité de la division sportive de BMW, circonscrite dans un premier temps à la compétition, a fait figure de précurseur à la fin des années 1970 en s’étendant au développement et à la production d’une nouvelle gamme de véhicules à hautes performances dont la conception est guidée par les enseignements de la course. Reconnaissables aux bandes du label M, ces modèles transcendent le caractère sportif et l’image technologique de certains produits de la gamme bavaroise jusqu’à devenir des références aux yeux des amateurs. La division sportive BMW Motorsport s’est aussi illustrée dans toutes les disciplines du sport automobile.

Réédité pour la seconde fois donc, cet ouvrage, agrémenté d’une iconographie riche en images d’archives, est un incontournable pour les passionnés des voitures de compétition et de la marque allemande.

Vous pourrez y retrouver un chapitrage clair, avec notamment les gènes fondateurs de BMW, l’esprit de compétition et les premiers pas de BMW Motorsport, la première M, la Formule 1, l’endurance et les divers engagements en sport auto et bien évidemment les berlines et coupé qui ont fait l’histoire de la marque jusqu’à nos jours.

Informations :

Nombre de pages : 240

Date de parution : 12/12/2023

Auteur : Sylvain Reisser

EAN 13 : 9782385140465

Marque éditoriale : Sophia Éditions

Format : 240X290 mm

Poids : 1315 g

Prix : 45€

Pour commander le livre sur le site de l’éditeur, cliquez ici.