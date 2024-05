On a lu : AMG, les Mercedes hautes performances

Par Franck Drui 22 mai 2024 - 07:00





Le livre AMG, les Mercedes hautes performances a été mis à jour pour 2024 et revient en profondeur sur la réussite de la branche sportive de la marque à l’étoile, avec toute sa gamme de véhicules qui fait aujourd’hui référence.

BMW a sa lettre mythique, M, Mercedes en a trois : AMG. Mais l’histoire démarre bien différemment puisque l’aventure AMG, lancée en 1967, une bonne dizaine d’années avant BMW Motorsport, est née hors du constructeur allemand.

Des années 70 à la fin des années 90, AMG forge sa réputation exemplaire dans le sport automobile. S’ensuivent plusieurs années de croissance rapide durant lesquelles AMG équipe de plus en plus de modèles Mercedes avec une technologie haute performance.

En effet, on doit AMG à deux ingénieurs, Hans Werner Aufrecht et Erhard Melcher (les A et M du logo AMG), qui travaillent au département de développement du groupe Daimler-Benz où ils préparent le moteur de course de la 300 SE – jusqu’à ce que le groupe suspende toute activité de sport automobile.

En 1990, un accord de coopération est signé. En 1999, DaimlerChrysler AG devient le principal actionnaire, puis seul actionnaire d’AMG en 2005.

Depuis, chaque véhicule hautes performances AMG garantit des performances exceptionnelles et de la 300 SEL 6,3L des débuts aux actuelles AMG, le livre revient sur les collaborations notables avant Mercedes et les modèles sortis depuis.

A noter des illustrations riches et la réalité augmentée. On pourra juste regretter des fiches techniques qui auraient pu être plus nombreuses et le fait que le sport automobile (notamment le riche palmarès en F1 de ces dernières années) ne soit pas abordé.

AMG, les Mercedes hautes performances est cependant l’ouvrage de référence en français à posséder pour les amateurs de la marque, qui a été mis à jour avec la gamme 2024.

Titre : AMG - Les Mercedes hautes performances

Auteur : Michel Tona

Préface de Jacques Laffite

Dimensions : 24 × 29 cm, 192 pages

ISBN : 9782385140540

Prix : 42 euros

A commander chez Sophia Editions (ETAI) ici