On a lu : 70 ans de sport automobile en France

Par Franck Drui 23 décembre 2022 - 07:00





Voilà une très belle idée cadeau de dernière minute pour les passionnés de sport automobile, avec un livre qui fait un focus sur la discipline telle qu’elle a été vécue depuis la France, avec les Français les plus prestigieux qui ont participé à la F1, aux rallyes mondiaux, aux 24h du Mans, etc...

Intitulé "70 ans de sport automobile en France, Le Livre officiel de la Fédération Française du Sport Automobile", l’ouvrage est rédigé par l’ancien spécialiste du journal L’Equipe, Stéphane Barbé, et bénéficie d’une préface signée par Alain Prost en personne.

Sur près de 300 pages, divisées en 7 chapitres qui couvrent six décennies, le sport auto en France est décrypté depuis les années 50 et 60 jusqu’à la dernière décennie. Le dernier chapitre se tourne vers l’avenir : les formules électriques, l’hybridation et l’hydrogène pour une compétition éco-responsable.

Jean Rédélé, Amédée Gordini, Henri Pescarolo, Alain Prost, Sébastien Loeb, Renault F1, le Tour de France Automobile, la filière Elf, les volants Shell, Peugeot et Citroën... rien n’est oublié !

Un coup de coeur de la rédaction !

Informations :

Editeur : Hugo Sport

Auteur : Stéphane Barbé

Date de parution : Novembre 2022

Nombre de pages : 288

Format : 28cm x 36cm

Commander le livre sur le site de l’éditeur