On a lu : 24 Heurs et malheurs du Mans

Par Franck Drui 25 mai 2023 - 07:00





Non, il n’y a pas de faute dans le titre de cette article. C’est bien 24 Heurs et malheurs du Mans, le nouveau livre de Stéphane Bois, Bob Garcia et Guillaume Nédélec que nous avons pu lire avant l’édition du centenaire.

Ces trois passionnés sont revenus sur l’histoire de cette aventure à la fois humaine et technologique, qui a illustré, depuis sa création par Georges Durand, un esprit pionnier empreint d’innovations et d’audace.

Les 24 Heures du Mans demeurent une course magique. Elle attire les regards, elle fascine, elle fait rêver... Elle a cette capacité de faire perdre la raison à certains…

À travers 24 chapitres sont évoqués vingt-quatre épisodes, glorieux ou tragiques de la mythique épreuve mancelle, et quelques-unes des grandes figures qui l’ont marquée : Willy Mairesse, Pierre Levegh, Henri Pescarolo, Robert Benoist, Paul Newman, Tom Kristensen, Jochen Rindt, Lucien Bianchi, Jacky Ickx, Jean Rondeau, mais aussi Steve McQueen, Jean Graton et son Michel Vaillant, etc. Victoires, défis, déceptions, accidents, et parfois la mort…

La promesse ? Emaillé d’anecdotes authentiques mais peu connues du grand public, ou de scènes légendaires, ce livre se lit comme un roman, entre exactitude des faits et évocations romancées, et nous fait revivre cent ans d’émotion sur le circuit sarthois.

Est-elle tenue ? Oui ! Le livre peut se dévorer en une après-midi. On aime le style direct, l’écriture façon roman est très adaptée aux choix des auteurs et permet d’immerger le lecteur plus facilement dans le récit.

Le livre est paru le 10 mai aux Editions du Rocher et coûte 19,90€.

Pour en savoir plus et commander le livre, cliquez ici.