On a lu : 24 Heures du Mans - 1975-1978 L’Art dans la course

Par Franck Drui 2 juin 2024 - 07:00





BMW Art Cars – trois mots qui symbolisent l’association légendaire d’icônes automobiles, comme la BMW M1 ou la BMW Z1, et d’artistes de renommée internationale, comme Roy Lichtenstein ou encore Jeff Koons.

La vingtième Art Car est signée par l’artiste éthiopienne Julie Mehretu et sera au Mans cette année. Et c’est toute l’histoire qui a mené à cette 20e création qui est racontée dans la BD 24 Heures du Mans - 1975-1978 L’Art dans la course qui vient de paraitre chez Glénat.

L’histoire ne commence pas directement avec BMW mais avec le commissaire-priseur Hervé Poulain, un esthète également un passionné de vitesse et de course automobile.

Jeune pilote amateur, il rêvait depuis toujours de participer aux 24 Heures du Mans et pensait ce rêve inaccessible… jusqu’au jour où il fit part à la direction de BMW Motorsport de son idée de promouvoir l’art en confiant l’habillage de voitures de course à des artistes contemporains. Le constructeur allemand fut séduit par le projet et proposa de fournir une de ses 3.0 CSL à la condition qu’aucun autre sponsor ne soit présent sur la carrosserie et que BMW reste propriétaire de la voiture après la course.

C’est ainsi qu’en 1975 est né le concept des « Art cars », avec une première voiture peinte par Alexander Calder qui fit sensation lors de l’épreuve mancelle. Les années suivantes, Frank Stella, Roy Lichtenstein ou encore Andy Warhol succèderont à Calder et, même si aucune voiture ne montera sur le podium, cela reste une immense victoire pour Hervé Poulain qui a réussi son pari : associer la compétition, le design et l’art.

Véritables œuvres d’art roulantes, ces pièces uniques sont aujourd’hui conservées au Musée BMW à Munich.

Préfacé par Hervé Poulain, ce onzième album consacré aux 24 Heures du Mans en bande dessinée revient sur un projet visionnaire l’année même où BMW fait son grand retour au Mans avec une nouvelle Art Car réalisée par l’artiste Julie Mehretu.

Le dessin est encore une fois très précis et léché, ce qui n’est jamais évident en termes d’automobile, pour rendre hommage à ces créations. Le scénario est très bien pensé et on prend un grand plaisir à découvrir ou redécouvrir les Art Cars de Poulain et BMW d’une toute autre façon...

Informations :

Editeur : Glénat Editions

Scénariste : Denis Bernard

Dessinateur : Christian Papazoglakis

Parution : 29.05.2024

Collection : Plein Gaz

Format : 240 x 322 mm

Pages : 48

EAN : 9782344063927

EAN numérique : 9782331081361

Pour commander sur le site de l’éditeur la BD au format papier (14,50€) ou numérique (8,99€), cliquez ici.