On a lu : 24 Heures du Mans 100, un centenaire d’histoires

Par Franck Drui 21 mai 2023 - 07:00





L’histoire des 24 Heures du Mans est l’une des plus riches dans le sport automobile. C’est ce qu’a voulu retracer notre journaliste, Emmanuel Touzot, lorsqu’il a décidé de sortir un deuxième livre avec Talent Editions.

C’est ainsi que sort "24 Heures du Mans 100 : Un centenaire d’histoires", afin de revenir sur chacune des éditions du double tour d’horloge, depuis sa création en tant que Grand Prix d’Endurance en 1923.

On y retrouve les premières années et les épopées des constructeurs voulant montrer la fiabilité de leur voiture, avant la sombre page des années précédant la guerre, et celles durant lesquelles la course n’a pas eu lieu.

Chaque chapitre retrace une année, à renforts d’anecdotes, de tableaux affichant les cinq premiers équipages dans le classement de la course, et surtout de photos, nombreuses et impressionnantes, tant elles montrent l’évolution de la course en elle-même.

On y retrouve évidemment les plus grands acteurs de l’histoire de l’épreuve que sont Henri Pescarolo, Jacky Ickx ou encore Tom Kristensen, et l’on nous fait part de quelques anecdotes dans des encarts dédiés à cela.

La mise en page est franchement réussie, avec un effet dégradé et une police d’écriture que l’on retrouve tout autant sur la couverture que dans le livre. De plus, il est appréciable de pouvoir obtenir des informations sur chacune des éditions de la course, en patientant pour la très attendue édition du Centenaire !

Informations :

Editeur : Talent Sport

Auteur : Emmanuel Touzot

Nombre de pages : 296

EAN 9782378153076

Prix du format livre papier : 39,90 €

Date de parution : 17/05/2023

Format : 288mm x 227mm (couverture rigide, "beau-livre")

Pour plus d’informations sur le livre (et le commander), cliquez ici.

Le livre est également disponible dans tous les points classiques de vente physique, comme la Fnac, Cultura, Decitre et autres libraires indépendantes.