On a lu : 24 héros du Mans

Par Franck Drui 1er juillet 2024 - 07:25





Voici une autre façon d’aborder l’épreuve mythique des 24 Heures du Mans, en sélectionnant, et ce n’est pas facile, 24 héros qui ont marqué l’histoire.

Le journaliste Thierry Collard a dû faire, comme il le dit lui-même, un choix subjectif, forcément "un déchirement".

En effet, le tout premier Grand Prix d’endurance de vingt-quatre heures fut couru au Mans les 26 et 27 mai 1923. En un siècle et 91 éditions, plus de cinq mille voitures, conduites par quelque douze mille pilotes et entretenues par des dizaines de milliers de mécaniciens ont disputé cette célèbre course automobile, devant près de quatorze millions de spectateurs !

On pourrait noircir des milliers de pages à narrer toutes les aventures qui se sont déroulées autour du circuit de la Sarthe. Mais, symboliquement ce sont vingt-quatre histoires singulières, exploits de vingt-quatre héros et héroïnes, célèbres ou anonymes, qui, parmi tant d’autres, ont marqué l’histoire des 24 Heures du Mans, qui sont relatés dans ce livre passionnant !

Nous avons autant adoré l’écriture que le choix des illustrations. Et le fait de sélectionner certains héros peu connus.

Petit regret : la très belle épopée de Peugeot au Mans dans les années 90 ne figure pas dans ce livre. Mais en plus de 100 ans d’existence de l’épreuve, il y a bien plus de 24 belles histoires à raconter. Rendez-vous pour un tome 2 ?

Informations :

— Date de parution : 05/06/2024

— Nombre de pages : 160

— Auteur : Thierry Collard

— EAN 13 : 9782385140496

— Marque éditoriale : Sophia Éditions

— Format : 240X290 mm

— Nombre d’illustrations : 200

— Prix : 44€

Pour commander le livre sur le site de l’éditeur, cliquez ici.